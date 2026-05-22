venerdì 22 Maggio 2026

L’oroscopo di venerdì 22 maggio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

di Serena TropeaData pubblicazione: 22-5-2026 ore 8:39Ultimo aggiornamento: 22-5-2026 ore 8:39

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se una storia d’amore non va, o una persona ha bisogno di te, sarà nel corso di oggi che alcune verità torneranno a galla; stanchezza fisica. C’è da sistemare una questione di lavoro, al più presto.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sei in corsa per essere sereno, ma per te è sempre difficile abbandonare le malinconie e le riflessioni amare. Visita inaspettata da un parente…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Trattative e colloqui devono essere gestiti con prudenza, l’intolleranza regna sovrana. Rischi nel pomeriggio qualche piccolo fastidio, non strafare.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Lieve fermo nell’ambito del lavoro oppure periodo di attesa, potresti spazientirti ma non è la giornata giusta per mandare a quel paese qualcuno. In amore consìgliati col partner, serata di chiarimenti…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata positiva, questo è un periodo eccellente per cercare di risolvere un problema di lavoro, l’amore torna attivo. Senti dentro di te la voglia di rimetterti in gioco; la mattinata è agitata, il pomeriggio molto più tranquillo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Di punto in bianco potresti sentirti più svogliato, agitato, nervoso, ecco perché sarebbe il caso di prendere le distanze da qualsiasi tipo di provocazione.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Resta solo un pizzico di fatica nel trovare gli accordi giusti ma la giornata è a tuo favore. Buone novità per chi ha chiuso una storia.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sembra che in un certo ambiente tu non stia più bene. E’ opportuno evitare cambiamenti drastici, attenzione a non prendere cantonate, controlla bene prima di concludere un accordo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

I matrimoni e le unioni che sono in crisi hanno come una distanza da colmare, e giornate come quella di oggi possono creare qualche malinteso, devi capire cosa vuoi davvero.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Quelli che da tempo rimandano la legalizzazione di un’unione oppure vogliono fare conoscenze avranno un periodo particolare, decisamente positivo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Tutti i tuoi sforzi andranno a buon fine, ma attenzione alle finanze, uno dei motivi di discussione potrebbero essere investimenti, spese o semplicemente riparazioni.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Sei nervoso, c’è un nuovo traguardo in arrivo nel corso dei prossimi giorni, sarà facile superarlo. Non fare troppe cose insieme, piano piano stai recuperando voglia di fare e anche un buon tono fisico.

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