Abbandonano i bimbi nel bosco come in Pollicino e se ne vanno: arrestati al bar a 200 chilometri

BOLOGNA – Come in Pollicino, ha abbandonato in un bosco i suoi due bambini piccoli, facendoli scendere dalla macchina, e poi se ne è andata. Non dietro l’angolo, ma a 200 chilometri di distanza. I piccoli, che hanno tre e cinque anni, sono stati abbandonati per strada nel comune di Alcácer do Sal, un paesino portoghese dove sono stati trovati martedì 19 maggio, in serata, da un automobilista che li ha notati in lacrime lungo il ciglio di una strada. Lei, una donna francese di 41 anni di nome Marine R., è stata invece arrestata due giorni dopo, nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, mentre si trovava con il suo compagno, Marc B., in un bar a Fátima, a circa 200 chilometri dalla zona boschiva in cui aveva abbandonato i figli. I due sono accusati di violenza domestica e abbandono di minore. L’abbandono è avvenuto dopo un lungo viaggio di 2.400 chilometri iniziati alcuni giorni prima: i due, insieme ai bambini, erano partiti da Colmar, in Francia, dove vivevano, ed erano arrivati ad Alcácer do Sal, in provincia di Comporta, dove poi sono stati abbandonati i bambini. Sembra fossero passati anche dalla Spagna, dove il 55enne (che secondi i medi francesi avrebbe problemi mentali) ha una casa. I bambini sarebbero stati abbandonati vicino a una fermata dell’autobus sulla Strada Nazionale 253, che collega Alcácer do Sal a Comporta: si tratta di una zona rurale e desolata non lontano da Monte Novo do Sul.

La storia, secondo quanto racconta il quotidiano portoghese Correio da Manhã, è andata così: i due bambini, Barthelemy e Zacharie, martedì hanno pranzato insieme alla mamma e al suo compagno al ristorante Rustikus di Alcácer do Sal. Hanno pranzato, rimanendo seduti in terrazza: una cameriera del locale ha raccontao che sono arrivati ​​poco dopo mezzogiorno e sono rimasti per almeno due ore, seduti in terrazza. Hanno ordinato sgombro fritto e latte al cioccolato per i bambini, che dopo aver mangiato hanno giocato a calcio. “Diverse volte la palla è finita in strada e né la madre né il patrigno si sono alzati per fermarli”, ha raccontato. Poi verso le 14 se ne sono andati in auto, una Opel scura. A questo punto, la coppia avrebbe accompagnato i bambini in una zona boschiva e li avrebbe abbandonati. Il cittadino che li ha ritrovati, Artur Quintas, ha riferito a SIC Notícias un racconto agghiacciante: il bimbo di 5 anni ha raccontato che erano stati portati nel bosco e i genitori li hanno bendati fingendo di farli giocare. Hanno detto loro di andare a cercare un giocattolo e poi se ne sono andati. I bimbi avevano con sé zainetti con una bottiglia d’acqua, un frutto, un pacchetto di biscotti e un cambio di vestiti.

I due bimbi sono stati ritrovati martedì nel tardo pomeriggio da un cittadino che passava in zona: piangevano e chiedevano aiuto. L’uomo li ha accompagnati al panificio per far loro mangiare qualcosa e poi ha dato l’allarme. La mattina dopo i bimbi sono stati accompagnati all’ospedale di Setubal, sono risultati in buona salute. Dimessi dall’ospedale, sono stati per il momento affidati ad una famiglia affidataria in attesa di capire il loro destino.

Quando è stata arrestata, la coppia si trovava sulla terrazza del caffè ‘O Vasco’ di Fatima: erano seduti in terrazza dalle 10 del mattino e ci sono stati “più di cinque ore”, ha raccontato il gestore, mangiando torte e bevendo caffè. La Polizia è arrivata a loro tracciando i cellulari. Il comportamento della coppia aveva anche insospettito alcuni cittadini che avevano notato la targa francese dell’auto, una Opel. La notizia dei bambini abbandonati e ritrovati per strada due giorni prima aveva fatto molto clamore sui giornali. In Francia il padre dei due bambini (che è separato dalla donna a cui i figli sono stati dati in affidamento dopo la separazione) aveva presentato denuncia l’11 maggio, non riuscendo più a contattare la donna. La 41enne, partendo, avrebbe lasciato in Francia un figlio più grande, di 16 anni, avuto con un uomo diverso dal padre dei piccoli. La Procura di Colmar, in Francia, ha aperto di un’inchiesta per “sottrazione di minori dalle mani del tutore legale”, “inadempimento da parte di un genitore dei propri obblighi di legge, con conseguente compromissione della salute, della sicurezza, della moralità o dell’educazione del minore, abbandono di minore di 15 anni”, “abbandono di persona incapace di proteggersi e violenza intenzionale contro un minore di 15 anni da parte di un superiore”.