Meteo, le previsioni di venerdì 22 maggio 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Anticiclone africano sull’Italia. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Maggiori annuvolamenti, in gran parte innocui, potranno interessare i rilievi in generale, ma soprattutto Calabria e Sicilia. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi.

NORD

L’anticiclone a matrice subtropicale interessa le nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso da mattina a sera. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi. Clima quasi estivo con punte massime di 29°C.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni si impone una figura anticiclonica di origine subtropicale. La giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera stabile e da un ampio soleggiamento. Il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere in gran parte sereno o al più poco nuvoloso. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, mari poco mossi o calmi. Caldo.

SUD e SICILIA

Le nostre regioni sono parzialmente avvolte dall’anticiclone africano. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto sui rilievi, soprattutto di Calabria e Sicilia, potranno aversi maggiori annuvolamenti, per ora innocui. Venti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi, mari generalmente mossi.