venerdì 22 Maggio 2026

Meteo, le previsioni di venerdì 22 maggio 2026

La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni

Data pubblicazione: 22-5-2026 ore 7:52Ultimo aggiornamento: 22-5-2026 ore 7:52

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Anticiclone africano sull’Italia. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Maggiori annuvolamenti, in gran parte innocui, potranno interessare i rilievi in generale, ma soprattutto Calabria e Sicilia. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi.

NORD

L’anticiclone a matrice subtropicale interessa le nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso da mattina a sera. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi. Clima quasi estivo con punte massime di 29°C.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni si impone una figura anticiclonica di origine subtropicale. La giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera stabile e da un ampio soleggiamento. Il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere in gran parte sereno o al più poco nuvoloso. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, mari poco mossi o calmi. Caldo.

SUD e SICILIA

Le nostre regioni sono parzialmente avvolte dall’anticiclone africano. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto sui rilievi, soprattutto di Calabria e Sicilia, potranno aversi maggiori annuvolamenti, per ora innocui. Venti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi, mari generalmente mossi.

Leggi anche

Sta arrivando un nuovo El Niño, forse il più devastante della storia

di Redazione

L’oroscopo di giovedì 21 maggio 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»