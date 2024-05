Meteo, le previsioni di oggi 22 maggio 2024

Ancora precipitazioni localmente intense fino al tardo mattino sul Friuli-Venezia Giulia, nuvolosità estesa accompagnata da piogge su alta Toscana, Umbria e Sardegna nordoccidentale

ROMA – Le previsioni meteo di oggi, a cura dell’Aeronautica Militare.

NORD

Ancora precipitazioni localmente intense fino al tardo mattino sul Friuli-Venezia Giulia. Copertura a tratti compatta con rovesci sparsi o locali temporali a evoluzione diurna sul resto del nord e nuovamente dal pomeriggio sull’area friulana; fenomeni forti attesi al mattino e nel pomeriggio su Piemonte, Lombardia, Veneto e pianura emiliano-romagnola. Attenuazione delle precipitazioni dalla sera, salvo locali deboli persistenze a ridosso dei rilievi alpini e soprattutto sul restante territorio lombardo. Quota neve sui crinali alpini centro-occidentali ed alto-atesini, non al di sotto dei 2300/2400 metri

CENTRO

Nuvolosità estesa accompagnata da piogge e locali rovesci tra notte e primo mattino su alta Toscana, Umbria e Sardegna nordoccidentale, in successiva rapida estensione diurna verso le altre zone peninsulari, specie del versante tirrenico, e al resto dell’isola, con piogge sparse e locali temporali, che comunque si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad ampi rasserenamenti su Sardegna, Toscana e Lazio centromeridionali, nonche’ sulle aree costiere e nell’immediato entroterra di Marche ed Abruzzo

SUD

Annuvolamenti consistenti con locali e brevi rovesci associati attesi su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria, nonche’ sulla Sicilia settentrionale, in miglioramento dalle ore serali sulle relative aree siciliane; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del sud e Sicilia, salvo locali addensamenti ad evoluzione diurna accompagnati da occasionali piovaschi che nelle ore centrali interesseranno i rilievi molisani e quelli compresi tra Puglia e Basilicata

TEMPERATURE

Minime senza variazioni sulla Liguria, stazionarie o in calo su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna e Sardegna; in flessione sul resto del paese; massime in aumento su rilievi lombardi, Trentino-Alto Adige, pianura veneta, Emilia-Romagna centrorientale, Umbria e nord Sicilia; in diminuzione su pianura padana occidentale, rimanente territorio emiliano-romagnolo, Puglia, nord Sardegna e localmente tra Lazio ed Abruzzo; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia

VENTI

Da deboli a localmente moderati meridionali sulla Liguria e dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle isole maggiori, con ulteriori rinforzi fino a sera sulle aree appenniniche emiliano-romagnole, marchigiane e su quelle della dorsale meridionale; deboli variabili sul resto del nord

Fonte: autostrade.it