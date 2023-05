Mahmood: “Da piccolo cantavo sugli scogli La Sirenetta”

ROMA – Da Sanremo ai grandi palchi fino al cinema. Dopo l’uscita del documentario in cui si racconta senza filtri, Mahmood torna il 24 maggio sullo schermo, per la prima volta nelle vesti di doppiatore. L’artista è la voce del granchio Sebastian nella versione italiana live action ‘La Sirenetta’ di Rob Marshall. “Quando ero piccolo avevo un contatto molto forte con l’acqua. Mia madre è sarda, mi ha sempre portato al mare e il primo sport a cui mi ha iscritto è stato proprio il nuoto”, ha raccontato Mahmood durante la conferenza stampa. “Per questo mi sono subito innamorato de ‘La Sirenetta’. Quando andavo al mare salivo sugli scogli per cantare le canzoni del cartone. E sott’acqua cercavo il regno sottomarino di Atlantica. Se da bambino – ha proseguito – mi avessero chiesto ‘cosa vuoi fare da grande?’ io avrei detto questo”.

Nel film c’è un po’ di Italia. Alcune scene, infatti, sono state girate in Sardegna. “Sono orgoglioso di vedere questa terra ne ‘La Sirenetta’. In questo progetto si sono unite varie emozioni. Sia per l’ambientazione che per la rivoluzione del film. Alla premiere della pellicola a Londra ho visto tante bambine nere felici di abbracciare Halle Bailey (l’interprete di Ariel, ndr). È stato emozionante”, ha sottolineato Mahmood, che su possibili nuovi ruoli al cinema ha risposto: “Ora sono molto concentrato sulla musica. Sto finendo l’album. Però non mi precludo nulla, chissà“.

Come il vincitore di Sanremo 2022, anche Yana_C è alla prima esperienza di doppiaggio. La cantante presta la sua voce ad Ariel per le canzoni. Per i dialoghi, invece, c’è Sara Labidi. “Non è stato facile, ci ho lavorato molto. L’ho presa come una sfida da superare. Il modo di cantare qui è più vicino al musical, ed è diverso rispetto a quello che io faccio di solito”, ha detto Yana. Per lei partecipare a questo progetto “è davvero importante perché mi sento di far parte di un cambiamento“.

Nella rivisitazione in chiave live action c’è anche Simona Patitucci, voce di Ariel nel classico d’animazione Disney nel 1989 e qui di Ursula. “Per il film d’animazione ero stata presa sia per Ariel che per Ursula. Ma alla fine ho scelto di doppiare Ariel. Quando mi hanno proposto di prestare la mia voce per la strega dei mari nel live action l’ho preso come un segno del destino. Per me è emozionante far parte di questo progetto molto speciale. Quando doppi un film Disney sai che rimarrà per tanto tempo, se non per sempre“.

Il film è accompagnato dalle canzoni – disponibili su tutte le piattaforma digitali – di Howard Ashman e Alan Menken, che ha scritto nuovi brani insieme a Lin-Manuel Miranda. La colonna sonora include tre nuove canzoni: ‘Acque inesplorate’ (‘Wild Unchartered Waters’), eseguita dal principe Eric (Jonah Hauer-King); ‘Per la prima volta’ (‘For the First Time’), eseguita da Ariel; ‘Il grande scoop’ (‘The Scuttlebutt’), eseguita dal gabbiano Scuttle (nella versione originale doppiato da Awkwafina, reso qui di genere femminile) e Sebastian (Daveed Diggs), e una ‘reprise’ aggiuntiva del brano ‘La Sirenetta’, per Ariel. Nel cast anche Javier Bardem nei panni di Re Tritone, Melissa McCarthy in quelli della malefica strega del mare Ursula, Noma Dumezweni in quello della regina Selina e Jacob Tremblay è la voce del pesciolino Flounder.