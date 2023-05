VIDEO | Biodiversità, la coltivatrice liberiana: “La sfida sono i mercati”

ROMA – Il collegamento con i mercati è una sfida decisiva per i contadini, che può essere affrontata con l’aiuto delle esperienze e della solidarietà internazionali: così all’agenzia Dire Zogbo Luther, coltivatrice e ricercatrice originaria della Liberia, a Roma per un incontro in occasione della Giornata mondiale della biodiversità.

L’intervista si tiene nel giardino di Palazzo Rospigliosi, tra stand allestiti presso la sede di Coldiretti. Luther mostra pacchetti di riso rosso organico, raccolto in una regione centrale della Liberia, in Africa occidentale.

“Essere qui è importante per condividere esperienze e per capire come i contadini possono riuscire a vendere i loro prodotti” sottolinea la coltivatrice, che è anche ricercatrice del ministro dell’Agricoltura di Monrovia. “Le sfide principali riguardano l’accesso al mercato, ma credo che attraverso il supporto delle organizzazioni mondiali riusciremo a superare alcuni dei problemi”.

Secondo dati rilanciati a livello internazionale, l’agricoltura è la prima fonte di reddito per circa il 60 per cento della popolazione della Liberia e nel 2021 ha avuto un valore di oltre il 31 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del Paese.

L’incontro nel giardino di Palazzo Rospigliosi ha la forma di una mostra mercato promossa dall’alleanza World Farmers Market Coalition insieme con Coldiretti e con Campagna amica. Presenti coltivatori e rappresentanti di più Paesi e continenti, dall’Africa all’Asia, dall’Europa all’America.