Berlusconi e quelle parole per Renzi: “Ha spesso ragione”

ROMA – “È stata dura, ma sono sempre stato fiducioso”. Silvio Berlusconi racconta al Corriere della sera il suo ricovero trascorso in ospedale, e annuncia una riorganizzazione di Forza Italia in vista delle europee. “Perché il partito sia credibile dobbiamo prima di tutto rinnovare noi stessi, senza rottamare nessuno“, sottolinea l’ex premier. “Io continuerò a esercitare appieno le mie responsabilità di fondatore e di leader”, assicura.

IL MESSAGGIO PER RENZI

Berlusconi osserva il tramonto del Terzo polo e manda un messaggio a Matteo Renzi: “Dice spesso cose giuste- sottolinea il presidente di Forza Italia- ma finchè non sceglierà la nostra metà campo non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento”.

