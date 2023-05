Tg Politico Parlamentare del 22 maggio 2023

FDI: MATERNITÀ SURROGATA SARÀ REATO ENTRO GIUGNO

Entro giugno la maternità surrogata come reato universale sarà legge. Fratelli d’Italia stringe i tempi contro l’utero in affitto: tra le misure previste verranno inasprite le pene per chi pratica la gestazione per altri all’estero, o semplicemente la pubblicizza. Il centrodestra annuncia di voler accelerare, dopo che già il Viminale ha bloccato la registrazione all’anagrafe per i figli delle coppie omogenitoriali. Oggi si ricorda l’anniversario della legge sull’aborto: 45 anni fa veniva approvata la legge 194 grazie al movimento delle donne, che lo ha reso oggetto di discussione pubblica togliendolo dall’ombra della clandestinità.

BERLUSCONI: RINNOVIAMO FI, RENZI VENGA CON NOI

“È stata dura, ma sono sempre stato fiducioso”. Silvio Berlusconi racconta al Corriere della sera il suo ricovero trascorso in ospedale, e annuncia una riorganizzazione di Forza Italia in vista delle europee. “Perché il partito sia credibile dobbiamo prima di tutto rinnovare noi stessi, senza rottamare nessuno”, sottolinea l’ex premier. “Io continuerò a esercitare appieno le mie responsabilità di fondatore e di leader”, assicura. Berlusconi osserva il tramonto del Terzo polo e manda un messaggio a Matteo Renzi: “Dice spesso cose giuste- sottolinea il presidente di Forza Italia- ma finchè non sceglierà la nostra metà campo non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento”.

EMILIA ROMAGNA, DOMANI IL CDM CON GLI AIUTI

In Emilia Romagna sono stati effettuati quasi cinquemila interventi dei vigili del fuoco per l’emergenza alluvione. Domani è atteso il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che varerà il primo pacchetto di aiuti, oltre a sospendere i pagamenti fiscali per famiglie e imprese. “Il nostro compito è garantire risposte immediate, andranno mobilitate molte risorse”, ha detto la premier Giorga Meloni. Al governatore Stefano Bonaccini che chiede rimborsi al 100% risponde il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo che, dice, “siamo al lavoro con il massimo impegno”. Intanto, la Cei ha disposto un primo stanziamento di un milione di euro dai fondi dell’8xmille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per far fronte alle necessità della popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dall’ondata di maltempo.

ONU: DA FENOMENI ESTREMI 2 MLN DI MORTI IN 51 ANNI

Gli eventi meteorologici estremi hanno causato quasi 12 mila disastri dal 1970 al 2021. Le perdite economiche sono state di 4.300 miliardi di dollari e risultano in aumento. Il bilancio delle vittime è di 2 milioni, con il 90% che si è verificato nei paesi in via di sviluppo. Negli ultimi anni le vittime si sono ridotte sensibilmente grazie al miglioramento degli allarmi e alla gestione coordinata dei disastri. Lo comunica l’Onu spiegando che in Europa le temperature estreme sono state la principale causa dei decessi segnalati, mentre le inondazioni hanno portato la maggior parte delle perdite economiche.