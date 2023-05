Nasce il Tg Esteri dell’Agenzia Dire, ogni mercoledì una selezione dal mondo

ROMA – Notizie selezionate di valore sociale e globale, da ascoltare, vedere, scoprire per la prima volta e magari condividere con la propria comunità: è la formula del Tg Esteri dell’agenzia Dire, al via questa settimana, con un racconto del mondo poco conosciuto ma non per questo meno importante, non solo le crisi dimenticate ma anche le opportunità e i progetti che guardano al futuro. In primo piano ci saranno le persone, con le organizzazioni della società civile, i giovani, gli artisti, gli attivisti. Uniti dall’impegno per i diritti umani, le lotte di giustizia, la tutela dell’ambiente e la collaborazione tra i popoli.



Nelle notizie, da vedere e rivedere sull’app della nuova piattaforma Dire tv o dire.it, ci saranno i quattro angoli del mondo: soprattutto quelli che negli altri Tg non ci sono. Un’impresa possibile grazie alle testimonianze originali raccolte dai giornalisti della Dire e alle corrispondenze dall’estero, da Bruxelles, Tokyo o Dakar, dove ha base l’Agence de presse senegalaise (Aps), nuovo partner del progetto.

Nel Tg ci saranno poi l’Italia nel mondo e il mondo in Italia. E a fare notizia saranno i talenti, i professionisti e gli innovatori sociali con origini e radici differenti, anche africane, latinoamericane o asiatiche. Cominciamo questo mercoledì e poi a seguire ogni settimana. Buona visione, condividete e mandateci commenti e suggerimenti.