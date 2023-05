Calcutta annuncia il suo ritorno: dopo 4 anni di silenzio il tour nei palazzetti

ROMA – Calcutta annuncia il suo ritorno sui palchi con “Relax Tour“: otto concerti nei palasport delle principali città italiane, a distanza di quattro anni dagli ultimi live.

Il tour del cantautore di Latina inizierà il 2 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi proseguire il 3 dicembre all’Unipol Arena di Bologna, il 7 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 10 dicembre al Palaflorio di Bari, il 12 dicembre al Palapartenope di Napoli, il 14 dicembre alla Kioene Arena di Padova, il 16 dicembre al Pala Alpitour di Torino e concludersi il 18 dicembre al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 13 di martedì 23 maggio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Calcutta negli anni ha pubblicato dischi che in poco tempo, hanno conquistato il consenso di un pubblico trasversale. Dai brani diventati virali sui social, alle collaborazioni con tanti altri artisti sia come autore che come featuring, la musica del cantautore non si è mai fermata durante questi anni di assenza dalle scene.

“Relax Tour” segna il grande ritorno di Calcutta sulla scena live italiana: un progetto che per la prima volta vede la co-produzione tra DNA concerti e Live Nation.