‘Governare la sostenibilità’, le aziende ne discutono oggi a Milano. Roscio (Intesa Sanpaolo): “Al fianco delle pmi per la transizione sostenibile”

ROMA – Oggi Milano ospita l’evento ‘Governare la sostenibilità – Come le imprese affrontano il processo di cambiamento’, organizzato da Sircle Benefit. L’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con la dottoressa Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo. “Intesa Sanpaolo- spiega- ha avviato un ampio programma di sostegno per le Pmi per accompagnarle nella transizione sostenibile. Tre sono gli assi su cui lavoriamo: il primo è quello della informazione e formazione alle imprese, il secondo è quello della misurazione e il terzo è quello del sostegno agli investimenti”.



“Per quanto riguarda l’informazione- precisa Anna Roscio- abbiamo creato delle strutture a livello territoriale che abbiamo chiamato ‘Laboratori Esg’. Ne abbiamo 12 sul territorio e permettono momenti di incontro e di informazione per accompagnare le imprese a comprendere l’importanza della sostenibilità”. “Nell’ambito della misurazione- continua- abbiamo predisposto uno score Esg, che aiuta le imprese ad autovalutarsi rispetto a quello che è il proprio profilo di sostenibilità”. “Per ciò che concerne le linee di finanziamenti– sottolinea inoltre- ne abbiamo definito un’ampia gamma che abbiamo nominato ‘S-Loan’ e che hanno la caratteristica di incentivare le imprese che investono nella transizione sostenibile“.



La responsabile della Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo si sofferma infine su ‘Motore Italia Transizione Energetica’, il nuovo programma strategico di Intesa Sanpaolo nato per favorire i processi di autonomia energetica delle Pmi. “‘Motore Italia Transizione Energetica’- rende noto- è un nuovo programma che vuole stimolare gli investimenti da parte delle imprese sulle energie rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico. Questo perchè, naturalmente, abbiamo obiettivi di neutralità, di indipendenza energetica dettati anche dall’Europa e poi perchè anche questa è una componente importante della sostenibilità delle imprese”. “Anche con ‘Motore Italia Transizione Energetica’- conclude Anna Roscio- abbiamo una gamma importante di finanziamenti che incentivano e premiano le imprese che investono nelle rinnovabili. Abbiamo introdotto un elemento di novità, rappresentato dalle cosiddette ‘Comunità energetiche rinnovabili’, che noi vediamo come un ulteriore motore, come un ulteriore impulso per fare in modo che le imprese investano nelle rinnovabili e abbiano anche la possibilità di condividere l’energia autoprodotta, e non autoconsumata, con il proprio territorio di riferimento”.