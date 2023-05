Bruce Springsteen ‘Boss’ a Roma incanta 60mila fan. Tra questi Sting e Calenda

Ph. Mathias Marchioni-Henry Ruggieri

ROMA – “Who’ll stop the rain?” Bruce Springsteen will. Il Boss è riuscito anche a fermare i temporali che nella giornata di domenica 21 maggio si sono abbattuti su Roma. Contro ogni previsione metereologica, si è fatta festa al Circo Massimo, nell’attesa data capitolina del tour mondiale con la The E Street Band.

Neanche una goccia è caduta sui 60mila sotto palco, accorsi alla corte dell’artista che, qualche giorno fa, aveva inaugurato la sua trasferta italiana a Ferrara. Un ‘viaggio-lavoro’ turbolento per il cantautore, travolto dalle polemiche per aver portato lo spettacolo in scena in Emilia-Romagna nonostante i danni del maltempo. La sua vicinanza Springsteen l’ha espressa con la musica, ripercorrendo 50 anni di carriera, successi e ricordi. Per tre ore piene il Boss si è donato al suo pubblico in maniera instancabile. Nessuna pausa, uscita di scena o cambio d’abito. Solo musica.

L’INIZIO ALLE 19.25

Puntualissimo alle 19.25, Springsteen ha dato il via alla sua maratona con l’energia di ‘My love will not let you down’ e un “Ciao Roma” che ripeterà più volte durante la serata. O anche “Roma Roma Roma” e “Roma ti amo”. Poche parole in italiano per mandare in visibilio i presenti.

Tra i fan anche ospiti famosi: Sting, Nick Cave, Chris Rock, Thomas Raggi dei Måneskin, Isla Fisher, Edoardo Leo, Luca Marinelli, Giuseppe Battiston e Aimone Romizzi dei Fast Animals and Slow Kids. Poi: Lars Ulrich dei Metallica, Woody Harrelson, Carlo Calenda ed Eleonora Daniele.

UNO SHOW CORALE

Tutti stregati dalla coralità dello show. Ad accompagnare Springsteen i pesi massimi della The E Street Band: Roy Bittan (piano e sintetizzatori), Nils Lofgren (chitarra e voce), la moglie del Boss Patti Scialfa (chitarra e voce), Garry Tallent (basso, Stevie Van Zandt chitarra e voce), Max Weinberg (batteria), Soozie Tyrell (violino, chitarra e voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (tastiere).

TRA ROCK E I RICORDI DI UNA VITA

Squadra vincente che si è mossa con estrema naturalezza tra rock, jazz e soul. Con la chitarra in mano Springsteen ha raccontato della sua prima band, quella alla quale George Theiss – “Ai tempi usciva con mia sorella” – lo invitò quando aveva solo 15 anni. “Durò per tre anni, un’eternità per dei ragazzini”, ha raccontato il 73enne che poi ha commosso tutti con ‘The last man standing’, scritta subito dopo la scomparsa di Theiss. Alla chitarra anche il finale con ‘I’ll see you in my dreams’.

Ph. Creativite Idea

I SUCCESSI CHE NON INVECCHIANO

In mezzo hit come “Born in the Usa“, “Born to run”, “Thunder road“ e “Glory days” in un continuo gioco di rimandi tra passato e presente, tra vita e morte. Con Springsteen difficile dire che si sia assistito a un semplice concerto, quelli del Boss sono veri e propri eventi che difficilmente si dimenticano.

LA SCALETTA DI ROMA

Ecco la scaletta completa del concerto, Springsteen ha aggiunto un brano in più rispetto a Ferrara e 3 modifiche (le prime due + “Darkness”).

19.26 Uscita

19.28

1 My Love Will Not Let You Down

2 Death to My Hometown

3 No surrender

4 Ghost

5 Prove it all night

6 Darkness on the Edge of Town

7 Letter to you (sottotitoli italiano)

8 Promised land

9 Out in the street

10 Kitty’s back

11 Nightshift

12 Mary’s place

13 E Street Shuffle

14 Last man standing (sottotitoli in italiano – omaggio a George Theiss e ai Castiles)

15 Backstreets

16 Because the night

17 She’s the one

18 Wrecking ball

19 The rising

20 Badlands

21 Thunder road

21.40 Fine main set

21.41 Bis



22 Born in the Usa (elettrica)

23 Born to run (elettrica)

24 Bobby Jean

25 Glory days

26 Dancing in the dark

Presentazione E Street Band

27 10th Freeze-Out (omaggio a Clarence Clemons e Danny Federici)



22.13

28 I’ll see you in my dreams (solo acustica – sottotitoli italiano)

22.18