Nel Lazio open day vaccino per gli over35 sold-out

ROMA – “Anche il secondo open day previsto nelle giornate di oggi e domani è andato sold out. I tickets virtuali sono esauriti e si profila un nuovo successo di adesioni”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“CON FIGLIUOLO SINTONIA TOTALE”

“Con il generale Figliuolo c’è una totale sintonia e bene ha fatto il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a dichiarare come sia ottimo il rapporto fra le regioni e la struttura commissariale- ha detto D’Amato-. Il Lazio, anche questa settimana, viaggia sopra gli obiettivi e ha già somministrato la prima dose ad oltre il 40% della popolazione target. Aspettiamo 100mila dosi per compensare le vaccinazioni fatte ai non residenti e al personale delle ambasciate”

I NUOVI OPEN DAY

La campagna vaccinale del Lazio apre anche a chi è nato nel 1986 e precedenti negli open day di sabato 22 e domenica 23 maggio, inizialmente previsti solo per gli over 40. Ora la platea si allarga.

“Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti)”, ha annunciato la Regione. Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, occorre registrarsi su: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio.

L’annuncio è stato dato venerdì sera, già nella notte i centri vaccinali romani- da quello a Termini alla Cecchignola, passando per la Nuvola- erano sold-out. Posti disponibili si registravano ancora a Valmontone, esauriti anche quelli nelle primissime ore di oggi.