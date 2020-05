Casellati: “Basta dcpm calati dall’alto, il Parlamento è aperto”

ROMA – “La centralità del Parlamento è un principio costituzionale che regge la nostra vita, dalle libertà personali a quelle economiche. E’ il Parlamento il luogo dove si decide. Il Parlamento non lascia indietro nessuno”. Lo dice la presidente del Senato Elisabetta Casellati, ospite del Tgcom24.

“Si deve dire basta ai dpcm calati dall’alto– aggiunge- il Parlamento è aperto, il Senato è aperto, io sono qui da quasi tre mesi proprio per garantire la funzionalità, il Senato non è in quarantena, sa rispondere ai cittadini in tempi brevi e meglio”.

“APRIRE TUTTO IN SICUREZZA SANITARIA”

“Il Parlamento deve essere il protagonista della ripresa, deve scommettere sul futuro degli italiani”, dice ancora Casellati, che dal Tgcom24 chiede di “aprire tutte le attività in situazioni di sicurezza sanitaria, aprirle subito perché il tempo è un fattore decisivo. Bisogna mettere i soldi nelle tasche degli italiani dicendono no alle troppe carte della burocrazia”.

“A SETTEMBRE TUTTI IN CLASSE, RAGAZZI SI INCONTRINO”

“Le scuole devono essere aperte, i ragazzi a settembre devono tornare tutti in classe, certamente con le misure di sicurezza. Non è solo didattica ma è anche una questione sociale: i ragazzi devono incontrarsi”, dice ancora Casellati al Tgcom24.

“SMART WORKING NON CANCELLI EMANCIPAZIONE DONNE”

“Lo smart working non può ricacciare le donne in casa”, a settembre le scuole devono riaprire: “Non posso pensare a un possibile, eventuale nuovo ritardo che andrebbe a pesare sulle spalle delle donne che dovrebbero pensare alla famiglia, alla casa, ai figli, portando le lancette dell’emancipazione indietro di cinquant’anni”.

