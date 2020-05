Coronavirus, Crimi: “Abbiamo cercato un dialogo, ma dalle opposizioni solo attacchi”

ROMA – “Abbiamo cercato fin dall’inizio un dialogo leale e di collaborazione, ma dalle opposizioni non abbiamo ricevuto nessuna proposta, ma solo attacchi strumentali”. Così il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi in un’intervista al Tg5, dopo lo scontro di ieri tra maggioranza e opposizioni alla Camera, dopo il duro attacco del deputato M5s Riccardo Ricciardi alla sanita’ lombarda nella gestione del Coronavirus.

CRIMI: “IN PARLAMENTO LAVOREREMO AFFINCHÉ RAGGIUNGA TUTTI”

“Comprendo che non tutte le categorie siano state intercettate dal decreto Rilancio, in questa fase, ma il decreto può essere modificato in Parlamento e lì faremo un modo che nessuno rimanga indietro. Questo è il primo obiettivo che il governo si è dato”.

GOVERNO, CRIMI: “NESSUN RIMPASTO, MAGGIORANZA SOLIDA”

“Nessun rimpasto e la maggioranza è solida e compatta. Ha dimostrato che possiamo andare avanti e che questo governo sta lavorando bene”.

MES, CRIMI: “E’ INACCETTABILE PER L’ITALIA”

Il Mes “è inaccettabile per l’Italia perché è uno strumento con delle condizionalita’ ed è inadeguato a questo tipo di emergenza”.