Dal 16 giugno, con 20 live, a Bologna torna Sequoie Music park

BOLOGNA- Con 20 concerti, di cui quattro già sold out, in mezzo al verde del Parco delle Caserme rosse, dal 16 giugno al 23 luglio a Bologna torna il Sequoie Music Park. In calendario, anche quest’anno, una serie di nomi italiani e internazionali che uniscono generazioni e gusti musicali diversi. La lineup, che parte appunto il 16 giugno con Kneecap e si chiude il 23 luglio con Luché, porta alle Caserme rosse rock pop, alternative, cantautorato e tanto altro. Tra i vari nomi, Three days Grace (con la loro unica data italiana) Mac Demarco, Interpol (unica data italiana da headliner), Belle and Sebastian, Idles, Litfiba, fino ai live già sold out, ovvero Morad, Caparezza (per entrambe le date in programma) Tony Pitony. Nelle scorse edizioni, ricordano gli organizzatori, sono state oltre le 80.000 presenze di pubblico e 70 gli artisti ospitati, per una manifestazione che è nata per “riportare la musica dal vivo alla sua dimensione più autentica”, in un’area verde con aree food, spazi di socialità, attività collaterali e con l’attenzione alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell’impatto ecologico e alla promozione di pratiche responsabili.

Da Caparezza a Tony Pitony, da Belle and Sebastian agli Interpol, ecco la line up

Ecco dunque il calendario a oggi: 16 giugno Kneecap, 18 giugno Kid Yugi, 23 giugno Three days Grace, 25 giugno Of Monsters and Men, 27 giugno Mac Demarco, 28 giugno Alfa, 29 giugno Subsonica, 1 luglio Nu Genea, 2 luglio Fulminacci, 4 luglio Idles, 6 luglio Morad (sold out), 7 luglio Caparezza (sold out), 8 luglio ancora Caparezza (sold out), 11 luglio Opeth, 12 luglio Frah Quintale, 13 luglio Belle and Sebastian, 15 luglio Tony Pitony (sold out), 16 luglio Interpol, 21 luglio Litfiba, 23 luglio Luchè.

I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali. Info: https://www.sequoiemusicpark.com/. Main Partner: lavoropiù.