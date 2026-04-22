mercoledì 22 Aprile 2026

Famiglia nel bosco, l’appello dalla Camera di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion: “Basta crudeltà”

Oggi i due genitori sono stati ricevuti a Montecitorio da Michela Brambilla

di Antonio BravettiData pubblicazione: 22-4-2026 ore 18:45Ultimo aggiornamento: 22-4-2026 ore 20:35

ROMA – “Oggi è la giornata della verità. Vi raccontiamo la verità”. Entrano in sala stampa mano nella mano. Michela Brambilla al centro, ai suoi lati Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’. “Clamore e attenzione mediatica sono necessari”, spiega la deputata di Forza Italia. “Questa famiglia ha subito una violenza di Stato- dice- non mi darò pace finché genitori e bambini saranno riuniti. Basta crudeltà”. Dopo la visita a palazzo Madama, ricevuti dal presidente del Senato Ignazio La Russa, l’attenzione del centrodestra nei confronti della famiglia è scemata. Meloni li nominava nei comizi per il referendum sulla giustizia, Salvini aveva promesso una visita in Abruzzo che non c’è mai stata. Oggi, a Montecitorio, è Brambilla a rilanciare la loro “sofferenza”. Mostra la lettera di auguri che la figlia maggiore ha scritto per il compleanno della madre dalla casa famiglia. E un altro disegno che mostra figli e genitori in una caverna.

Non avrei mai potuto immaginare il dolore e la sofferenza che abbiamo vissuto come famiglia negli ultimi cinque mesi, soprattutto i bambini- dice il padre Nathan Trevallion- la separazione dalla loro madre. La paura, l’ansia, lo stress, il trauma sono stati terribili per loro, mentalmente ed emotivamente. La loro gioia e la loro felicità sono state distrutte. Il nostro più grande desiderio è essere riuniti come una famiglia amorevole”. La mamma, Catherine Birmingham, ha le lacrime agli occhi: “Siamo distrutti al pensiero che i nostri figli stiano soffrendo e di non poterli riportare a casa, al sicuro, per prenderci cura di loro e amarli. Voglio solo svegliarmi da questo incubo orribile che non finisce. Mi sveglio tutte le notti sentendo Nathan lamentarsi e piangere nel sonno. Questo è stato di gran lunga l’atto più crudele che abbia mai vissuto e visto fare ai bambini in tutta la mia vita”.

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