FOTO | Il narciso dei poeti, le orchidee e il bucaneve: un bagno di colori dal Tuscolo al monte Artemisio

ROMA – Aprile è il mese dei narcisi, la corolla bianca del fiore dei poeti, cosi viene chiamato, copre le distese verdi del Parco dei Castelli Romani. Poi c’è l’orchidea selvatica, simbolo di rarità, con 25 diverse specie che arrivano a 30 considerando la Sughereta di Pomezia e che splendono dal Tuscolo, ai Pratoni, fino alla zona del monte Artemisio; e poi non manca la classica ginestra. D’inverno invece il fiore tipico è il bucaneve che “sfida il gelo e la neve: delicatissimo, ma in grado di sbocciare a temperature gelide con la sua campanella delicatissima e bianca. E’ il mio preferito”.

A descrivere con un tocco di poesia il mondo dei fiori del Parco dei Castelli romani è Maria Francesca Pinci, guardiaparco dal 2003 che alla Dire racconta “di aver scelto la natura per passione, pur non avendo un’idea chiara allora di cosa fosse questo lavoro e della sua complessità. Poi ho scoperto un mondo”, dice con orgoglio. Ed è un mondo di ben 1.000 specie di piante selvatiche censite con una ricchezza floristica, riportano le fonti ufficiali del Parco, che rappresenta circa un terzo di tutta la flora presente nella regione Lazio. Attività fondamentale dei guardiaparco rispetto a fiori ed essenze arboree è quella del “censimento della flora- spiega la guardiaparco- perché è un indicatore della biodiversità dell’ambiente. Le orchidee ad esempio sono indicatori biologici, perché sono spia di un ambiente in ottimo stato cosi come serve allo stesso scopo avere sotto controllo le fioriture. Ci sono inoltre le erbe spontanee su cui è stato editato dall’Ente Parco nel 2023, un libro, ‘Terre fiorite’ (https://emporio.parks.it/product_info.php?manufacturers_id=163&pr oducts_id=5893), una vera e propria guida per conoscere le piante.

“Sono tantissime, tra quelle tipiche la rosa canina selvatica da cui partono le rose, nelle zone di monte Salomone e Montecompatri ad altezze 500-600 metri. Si fanno incontri per conoscere le erbe, le piante e le loro proprietà come il cardo mariano: insegniamo che succhiando la foglia dopo aver tolto le spine ci si idrata. Lo scopo- spiega Francesca Pinci- è riportare alla memoria come facevano i nostri nonni la conoscenza del territorio che è poi la chiave per il rispetto del territorio”. “Facciamo tantissime escursioni con bambini ad adulti e nel 2025- aggiunge la guardiaparco- siamo stati ente capofila presso la riserva di Castelporziano di un progetto di centri diurni per persone con disabilità promosso dal Quirinale. Abbiamo proposto la conoscenza delle erbe aromatiche come rosmarino, menta, mentuccia, il timo e questi ragazzi ne sono rimasti ammirati. I bambini tutti poi restano incantati dai boschi e dai prati sconfinati perché oggi hanno meno occasioni di starci”. Francesca Pinci è tra coloro che grazie ad un corso di formazione promosso dal Cnr è stata riconosciuta come operatrice del bagno di foresta: “Una pratica che sta prendendo piede nella misura in cui la scienza ha colto il motivo, misurabile, per cui ogni persona in un ambiente naturale ha dei benefici , dal battito cardiaco, alla riduzione dello stress. Si tratta di un’esperienza sensoriale che acutizza questi effetti benefici con delle stazioni sensoriali nel bosco e che iniziamo a proporre alle persone, a chiunque voglia trarre i massimi benefici dall’ambiente naturale. Poi lo proporremo agli sportivi. Un percorso- scherza ma non troppo- equivale a 15 giorni di vacanza”. La salute, è il caso di dire, è nel bosco.