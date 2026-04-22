Tg Esteri, l’edizione di mercoledì 22 aprile 2026

DIRITTI. REPORT AMNESTY: I POTENTI LI STANNO DISINTEGRANDO

Attacchi ai civili, al multilateralismo e al diritto internazionale da parte di attori potenti stanno “disintegrando i diritti umani in tutto il mondo”: è la fotografia scattata da Amnesty International nel Rapporto 2025-2026. Ne parla il portavoce, Riccardo Noury: “Il dato più allarmante del 2025 è l’attualità della parola genocidio, che è proseguito per tutto l’anno nella Striscia di Gaza ad opera di Israele ed è stato indicato come crimine dall’Onu nel conflitto dimenticato in Sudan. Il dato positivo è invece il fatto che milioni di persone si sono messe di traverso. Penso alle centinaia di migliaia di persone che a Budapest hanno sfidato il divieto di celebrare il Pride”.

KENYA: RUTO: DIVENTEREMO ECONOMIA DEL PRIMO MONDO PUNTANDO SUI GIOVANI

“Il Kenya diventerà un’economia del primo mondo”. Lo assicura il presidente del Kenya William Ruto, parlando a un evento pubblico a Roma. La crescita serve a creare lavoro: ogni anno 12 milioni di giovani, avverte Ruto, entrano nel mercato del lavoro ma solo 3 milioni di loro troverà un impiego. “È chiaro- ha dichiarato- che il tema è un imperativo politico e sociale, prima che economico”. La ricetta: potenziare la rete stradale e di internet, ampliare la sanità pubblica – passata in tre anni da 8 a 30 milioni di beneficiari – rendere coltivabili 2,5 milioni di ettari di terre, attirare gli investitori e migliorare l’istruzione. Essenziale sostenere anche l’industria ma, pur puntando sulle rinnovabili, Ruto avverte: le fonti fossili servono ancora a sostenere la crescita.

ENERGIA. IN COLOMBIA CONFERENZA PER ADDIO A COMBUSTIBILI FOSSILI

Una transizione energetica che permetta di abbandonare i combustibili fossili è l’orizzonte di una conferenza internazionale in programma a Santa Marta, in Colombia, dal 24 aprile. A partecipare saranno i rappresentanti di oltre 50 Paesi. L’appuntamento, promosso dalla Colombia insieme con l’Olanda, arriva in una fase di incertezze geopolitiche e di caro petrolio dovuti all’offensiva militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. “Noi naturalmente non sapevamo che sarebbe scoppiata una guerra, ma conoscevamo le sfide legate alla dipendenza dai combustibili fossili”, ha detto Irene Vélez Torres, ministra dell’Ambiente della Colombia, che presiederà i lavori. “Questa conferenza arriva nel momento migliore possibile”.



VENEZUELA. CARACAS RIACCEDE AI PRESTITI DEL FONDO MONETARIO

Il Venezuela è tornato nel sistema legato al Fondo monetario internazionale e potrà accedere a circa cinque miliardi di dollari in riserve. Lo ha annunciato l’istituzione con sede negli Stati Uniti, confermando la normalizzazione dei rapporti con il governo di Caracas dopo sette anni di sospensione. Secondo il Fondo monetario, il Venezuela potrà ora utilizzare i “diritti speciali di prelievo”, asset che possono essere convertiti in valuta e impiegati in operazioni finanziarie. Il cambiamento segue l’intervento armato degli Stati Uniti, che nel gennaio scorso a Caracas hanno rapito il presidente Nicolas Maduro e avviato poi una collaborazione con la sua ex vice, Delcy Rodriguez.