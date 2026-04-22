mercoledì 22 Aprile 2026

VIDEO| Fiorello sulle offese russe a Meloni: “Le ho mandato un vocale per farmi mandare un insulto di risposta”

Lo showman ha affrontato la vicenda del conduttore Solovyov durante la puntata odierna de La Pennicanza. L'attacco, ha scherzato il 65enne, "in un programma di propaganda che si chiama La Putinanza"

Data pubblicazione: 22-4-2026 ore 17:54Ultimo aggiornamento: 22-4-2026 ore 19:10

ROMA – Nella nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello ha affrontato la polemica sugli insulti arrivati dal conduttore russo Solovyov alla presidente del Consiglio: “Questa povera Giorgia Meloni non ha pace: prima Trump, poi la Russia… ci manca solo il Vaticano!”, ha esordito lo showman.

“È come se in Italia Marco Liorni dicesse ‘Putin sei una me**a’ o Lorena Bianchetti se la prendesse col primo ministro della Grecia!”, ha aggiunto lo showman. Leggendo finti titoli di agenzia, Fiorello ha proseguito: “La prima reazione della Meloni è stata: ‘Pensavo fosse un programma de La7’”. E ancora: “Insulti in un programma russo alla Meloni, lo hanno fatto all’interno di un programma di propaganda che si chiama La Putinanza”. Poi, il 65enne siciliano ha riprovato a contattare la premier: “Le ho mandato un vocale per farmi mandare un insulto di risposta… ma non può rispondermi ora, ha il Consiglio dei Ministri!”.

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Subito dopo il video di un improbabile Bruno Vespa che risponde alle accuse: “Solovyov, lei è un figlio di Putin. Se la prende con Giorgia perché è una donna! Le mando Al Bano sotto la finestra alle 3 di notte. La riempio di parolacce in libertà! Ora mandate questo video in Russia!”. Fiorello, però, ha precisato: “Adesso mandate l’ambasciatore italiano a dire che non è un insulto… è intelligenza artificiale!”.

A sorpresa arriva anche l’intervento di un inverosimile Ignazio La Russa: “Sono il Presidente del Senato, interrompo democraticamente il programma. Dobbiamo riportare serenità tra Russia e Italia e tenere i due paesi sotto l’insegna del reciproco rispetto… Solovyov sei una testa di mi**ia! Prova a dirle a me queste cose: arriviamo io, i miei figli e i miei nipoti, Geronimo, Apache, Agamennone, Vercingetorige e invadiamo la Russia in sei minuti! Se ti prendo uso la tua testa come pennello e scrivo sui muri del Cremlino ‘Putin comunista’”.

E, infine, anche quello del presidente Sergio Mattarella che invita a rispondere attraverso i canali diplomatici: “Nessuno può offendere Giorgetta che per me è come una figlia”.

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