VIDEO| Fiorello sulle offese russe a Meloni: “Le ho mandato un vocale per farmi mandare un insulto di risposta”

ROMA – Nella nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello ha affrontato la polemica sugli insulti arrivati dal conduttore russo Solovyov alla presidente del Consiglio: “Questa povera Giorgia Meloni non ha pace: prima Trump, poi la Russia… ci manca solo il Vaticano!”, ha esordito lo showman.

“È come se in Italia Marco Liorni dicesse ‘Putin sei una me**a’ o Lorena Bianchetti se la prendesse col primo ministro della Grecia!”, ha aggiunto lo showman. Leggendo finti titoli di agenzia, Fiorello ha proseguito: “La prima reazione della Meloni è stata: ‘Pensavo fosse un programma de La7’”. E ancora: “Insulti in un programma russo alla Meloni, lo hanno fatto all’interno di un programma di propaganda che si chiama La Putinanza”. Poi, il 65enne siciliano ha riprovato a contattare la premier: “Le ho mandato un vocale per farmi mandare un insulto di risposta… ma non può rispondermi ora, ha il Consiglio dei Ministri!”.

LEGGI ANCHE: VIDEO| Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni in tv. La Farnesina convoca l’ambasciatore

LEGGI ANCHE: VIDEO| Fiorello stalker al telefono con la Premier a “La Pennicanza”: lei risponde, ecco cosa ha detto

Subito dopo il video di un improbabile Bruno Vespa che risponde alle accuse: “Solovyov, lei è un figlio di Putin. Se la prende con Giorgia perché è una donna! Le mando Al Bano sotto la finestra alle 3 di notte. La riempio di parolacce in libertà! Ora mandate questo video in Russia!”. Fiorello, però, ha precisato: “Adesso mandate l’ambasciatore italiano a dire che non è un insulto… è intelligenza artificiale!”.

A sorpresa arriva anche l’intervento di un inverosimile Ignazio La Russa: “Sono il Presidente del Senato, interrompo democraticamente il programma. Dobbiamo riportare serenità tra Russia e Italia e tenere i due paesi sotto l’insegna del reciproco rispetto… Solovyov sei una testa di mi**ia! Prova a dirle a me queste cose: arriviamo io, i miei figli e i miei nipoti, Geronimo, Apache, Agamennone, Vercingetorige e invadiamo la Russia in sei minuti! Se ti prendo uso la tua testa come pennello e scrivo sui muri del Cremlino ‘Putin comunista’”.

E, infine, anche quello del presidente Sergio Mattarella che invita a rispondere attraverso i canali diplomatici: “Nessuno può offendere Giorgetta che per me è come una figlia”.