Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 22 aprile 2026

DL SICUREZZA. AL VIA FIDUCIA ALLA CAMERA, PD: DERIVA AUTORITARIA

Prosegue tra le incertezze l’iter che porterà all’approvazione del dl sicurezza alla Camera. Nella giornata di oggi, spazio al voto della fiducia, preceduto dalle dichiarazioni di voto. A seguire, l’esame dei 145 ordini del giorno presentati dalle opposizioni, che annunciano battaglia. Dopo l’occupazione dei banchi del governo, la minoranza promette di ricorrere ad ogni strumento a disposizione contro la contestata norma sui rimpatri. Il decreto correttivo del Governo, è atteso dopo l’approvazione definitiva del provvedimento ora in Aula, previsti entrambi per venerdì. Per la capogruppo dem, Chiara Braga, “questa destra prova a nascondere una legislatura inconcludente attraverso forzature e una deriva autoritaria”.

RAPPORTO DEFICIT/PIL AL 3,1%, NIENTE USCITA DA PROCEDURA INFRAZIONE UE PER L’ITALIA

L’Italia non uscirà dalla procedura di infrazione per deficit aperta dalla Commissione Europea, non prima del 2027. Lo certifica l’Eurostat secondo cui il rapporto deficit/PIL italiano nel 2025 è stato del 3,1%, di poco superiore al limite del 3 per cento consentito dai trattati europei. Secondo le norme, infatti, quando il rapporto deficit/PIL supera il limite stabilito scatta la procedura di infrazione e il Paese deve iniziare un percorso di rientro definito insieme alle autorità europee. La procedura, che coinvolge l’Italia e altri 9 Stati europei, prevede il contenimento della spesa e la limitazione all’accesso ad alcuni fondi comunitari.

GIORGETTI: SU DEFICIT OBIETTIVO ERA 3,3%, ABBIAMO SOVRAPERFORMATO

“Come diceva Boskov: ‘Rigore è quando arbitro fischia’. L’arbitro ha deciso il rigore e puoi essere d’accordo o no, ma queste sono le regole”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti sul mancato raggiungimento dell’obiettivo 3% sul deficit. Comunque, precisa il titolare del Mef, “la previsione per il 2025 era del 3,3% e quindi abbiamo già fatto meglio e addirittura sovraperformato, come al solito”. Presentando il Documento di finanza pubblica appena approvato in Cdm, Giorgetti ha evidenziato “la riduzione delle prospettive di crescita del Paese”, con le previsioni sul Pil ritoccate al ribasso da qui al 2028. “Serve urgentemente una decisione politica in merito non solo alle deroghe sulle spese per la difesa, ma anche per lo shock energetico”, l’appello del ministro.

GOVERNO. CDM NOMINA 5 SOTTOSEGTRETARI, BALBONI ALLA GIUSTIZIA

Il Consiglio del ministri ha nominato 5 nuovi sottosegretari. il senatore Fdi, Alberto Balboni, va alla Giustizia, Paolo Barelli, che ha da poco lasciato il posto da capogruppo di Forza Italia alla Camera, va ai Rapporti con il Parlamento. Il risico prosegue con la leghista Mara Bizzotto al Mimit, Giampiero Cannella di Fd) alla Cultura e Massimo Dell’Utri in quota Noi Moderati, agli Esteri. Resta il nodo della Consob. Matteo Salvini continua a spingere su Federico Freni. Il sottosegretario al Mef non convince però gli altri partiti di maggioranza. La premier Giorgia Meloni al momento non si esprime: “Non ne stiamo discutendo”, è la sua risposta a chi le chiede se ci fossero novità.