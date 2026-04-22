mercoledì 22 Aprile 2026

Le diaspore africane con Leone XIV: “Dal suo viaggio un’agenda morale”

Mani Ndongbou Bertrand, presidente della Comunità dei camerunesi di Roma e del Lazio, riflette sul viaggio apostolico del papa

Data pubblicazione: 22-4-2026 ore 15:06Ultimo aggiornamento: 22-4-2026 ore 15:06

ROMA – Un’agenda morale precisa, un monito contro la corruzione e, allo stesso tempo, un invito a compiere “scelte coraggiose”: questa l’eredità del viaggio di papa Leone XIV in Africa, nella lettura di Mani Ndongbou Bertrand, presidente della Comunità camerunese di Roma e del Lazio e dell’associazione Camrol. La riflessione vale per il suo Paese di origine, il Camerun, ma anche per gli altri visitati dal pontefice: Algeria, Angola e – nei prossimi giorni – Guinea equatoriale. “Ai nostri dirigenti”, sottolinea Bertrand, “il papa ha chiesto un esame di coscienza e un salto di qualità coraggioso per dare trasparenza nella gestione del bene pubblico, pari opportunità per i giovani, pieno riconoscimento del ruolo delle donne e soprattutto vero ascolto dei nostri cittadini“. Secondo il presidente della Comunità, “la diaspora camerunese accoglie questo appello con responsabilità”. Bertrand conclude con un appello: “Il tempo di cambiare, come ha detto il papa a Bamenda, è adesso e non domani”.

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