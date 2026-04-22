Comunali Venezia, sondaggio Tecnè-Citynews: Martella in vantaggio su Venturini

ROMA – Andrea Martella è attualmente il favorito nella corsa verso Ca’ Farsetti. Secondo un sondaggio indipendente condotto da Tecnè per conto di Citynews, quando manca poco più di un mese alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, il candidato del centrosinistra raccoglie il 48% delle preferenze contro il 42% di Simone Venturini, leader della coalizione di centrodestra.

I NUMERI DELLA SFIDA E L’INCOGNITA INDECISI

La partita, tuttavia, resta apertissima a causa dell’altissima quota di incertezza: ben il 47% del campione si dichiara ancora indeciso o propenso all’astensione. Tra gli altri sfidanti, che insieme raccolgono il 10%, spiccano i nomi di Giovanni Andrea Martini, Michele Boldrin, Pierangelo Del Zotto, Roberto Agirmo e Claudio Vernier.

In caso di ballottaggio, Martella confermerebbe il vantaggio con il 52% dei voti, contro il 48% di Venturini. Anche in questo scenario, però, il dato più rilevante è il non-voto: solo il 48% degli intervistati ha espresso una preferenza certa.

I PROBLEMI DI VENEZIA: CAROVITA E SICUREZZA

Il sondaggio scatta anche una fotografia impietosa del sentiment dei veneziani sulla gestione della città:

Costo della vita: È la preoccupazione principale per il 48% degli intervistati.

È la preoccupazione principale per il degli intervistati. Sicurezza e Sanità: Seguono come temi caldi rispettivamente per il 39% e il 21% dei cittadini.

Seguono come temi caldi rispettivamente per il 39% e il 21% dei cittadini. Economia: Il 40% ritiene che la situazione economica della città sia peggiorata negli ultimi anni, contro un 25% di ottimisti.

GIUDIZIO SEVERO SULL’AMMINISTRAZIONE USCENTE

Il bilancio sul governo della città negli ultimi anni è prevalentemente negativo. In una scala da 1 a 10, il 39% assegna un voto insufficiente (tra l’1 e il 4), mentre solo il 18% esprime una valutazione pienamente positiva (voti tra il 7 e il 10). Per i veneziani, le priorità di supporto dovrebbero riguardare in primis le famiglie (53%) e i giovani (52%).

SCENARIO POLITICO NAZIONALE

Interessante anche il dato sulle ipotetiche elezioni politiche: a Venezia il Partito Democratico e Fratelli d’Italia si trovano in una situazione di perfetto pareggio, entrambi attestati al 27%. Seguono a distanza Lega e Verdi-Sinistra (9%), il Movimento 5 Stelle (8%) e Forza Italia (6%).

Nota metodologica: Il sondaggio è stato realizzato tra il 16 e il 18 aprile 2026 su un campione di 1.000 interviste complete (metodologia CATI-CAWI), con un margine di errore del ±3,1%.