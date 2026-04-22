Elettra Lamborghini a Belve: “L’intervista non mi è piaciuta. Non avrei dovuto accettare”

ROMA – “Personalmente?! Non mi è piaciuta l’intervista…“. È una Elettra Lamborghini critica con se stessa all’indomani della messa in onda della sua intervista a Belve. La cantante, in una storia pubblicata su Instagram, rivela un momento di fragilità e scrive: “Ma faccio mea culpa, non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burn out”. Poi prosegue: “Un aggettivo? Too much, ma lo sapevo non ci ho dormito per giorni. Direi lezione imparata, non accettare interviste quando sono sull’orlo dell’esaurimento”.

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A nulla sono bastati i commenti positivi degli spettatori, entusiasti delle risposte sincere e spontanee date alla conduttrice Fracesca Fagnani. “Adoro la sua schiettezza”, hanno scritto in tanti sotto il post social del programma con un’anteprima dell’intervista.

Già ieri sera, Elettra aveva espresso un commento non troppo soddisfatto: “Adesso capisco perché non accettai di firmare la liberatoria”. Il riferimento è al precedente tentativo realizzato nel 2022 e poi non mandato in onda su volere della stessa artista.