VIDEO| Sal Da Vinci ospite al concerto di Gianni Morandi a Roma: il duetto inaspettato

ROMA – Sal Da Vinci è stato l’ospite al concerto di Gianni Morandi al Palazzo dello Sport, nella data andata in scena ieri sera. Il cantante, a poche settimane dalla finale dell’Eurovision Song Contest, tra una prova e l’altra a Vienna è riuscito a tornare a Roma per fare questa sorpresa. Ormai manca poco alla kermesse che è in programma dal 12 al 16 maggio.
“Per Sal parte un’avventura straordinaria perché deve andare a rappresentare l’Italia all’Eurovision e gli facciamo un grande bocca al lupo“, ha detto Morandi salutando il collega. E Sal – che ha cantato “Per sempre sì” davanti al pubblico de cantautore di Monghidoro – non ha nascosto l’emozione per questo compito ottenuto con la vittoria di Sanremo 2026: “Questo è un viaggio d’amore che io farò, avrò l’onore di rappresentare il mio Paese fuori dall’Italia e anche la mia città, Napoli”. I due artisti hanno, poi, regalato un duetto inaspettato sulle note di “Occhi di ragazza”.
I PROSSIMI CONCERTI DI GIANNI MORANDI
Gianni Morandi, invece, prosegue il tour nei palasport “C‘era un ragazzo – Gianni Morandi Story”.
- 24 APRILE 2026 | CASALECCHIO DI RENO (BO) @ UNIPOL ARENA
- 26 APRILE 2026 | FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
- 28 APRILE 2026 | TERNI @ PALA TERNI
- 30 APRILE 2026 | MONTICHIARI @ PALAGEORGE
- 2 MAGGIO 2026 | PESARO @ VITRIFRIGO ARENA
- 4 MAGGIO 2026 | PADOVA @ KIOENE ARENA
- 6 MAGGIO 2026| GENOVA @ PALATEKNOSHIP