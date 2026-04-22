VIDEO| Sal Da Vinci ospite al concerto di Gianni Morandi a Roma: il duetto inaspettato

ROMA – Sal Da Vinci è stato l’ospite al concerto di Gianni Morandi al Palazzo dello Sport, nella data andata in scena ieri sera. Il cantante, a poche settimane dalla finale dell’Eurovision Song Contest, tra una prova e l’altra a Vienna è riuscito a tornare a Roma per fare questa sorpresa. Ormai manca poco alla kermesse che è in programma dal 12 al 16 maggio.

“Per Sal parte un’avventura straordinaria perché deve andare a rappresentare l’Italia all’Eurovision e gli facciamo un grande bocca al lupo“, ha detto Morandi salutando il collega. E Sal – che ha cantato “Per sempre sì” davanti al pubblico de cantautore di Monghidoro – non ha nascosto l’emozione per questo compito ottenuto con la vittoria di Sanremo 2026: “Questo è un viaggio d’amore che io farò, avrò l’onore di rappresentare il mio Paese fuori dall’Italia e anche la mia città, Napoli”. I due artisti hanno, poi, regalato un duetto inaspettato sulle note di “Occhi di ragazza”.

I PROSSIMI CONCERTI DI GIANNI MORANDI

Gianni Morandi, invece, prosegue il tour nei palasport “C‘era un ragazzo – Gianni Morandi Story”.