Crisi del carburante, la beffa dei rimborsi: ecco cosa rischia davvero il viaggiatore

ROMA – Il caos nei cieli europei causato dalla carenza di carburante rischia di trasformarsi in un salasso per milioni di turisti. A pesare non è solo l’incertezza sulle partenze, ma il nuovo orientamento della Commissione Ue: se l’aereo resta a terra per mancanza di cherosene, le compagnie potrebbero essere esentate dal pagamento della compensazione monetaria. Una decisione che, se confermata, priverebbe i passeggeri dell’unico indennizzo rapido previsto dalla legge.

LEGGI ANCHE La tregua scioglierà l’incubo aerei per questa estate? (Spoiler: no)

LA SCAPPATOIA DELL’EVENTO ECCEZIONALE

Il Commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha spiegato che la carenza di carburante negli scali è da considerarsi una “circostanza eccezionale”, al pari di una calamità naturale. Questa classificazione è lo scudo legale che permette ai vettori di non pagare l’indennizzo forfettario. “È un assist inaccettabile alle compagnie”, attacca l’Unione Nazionale Consumatori, sottolineando come il rischio d’impresa venga così scaricato interamente sul cittadino.