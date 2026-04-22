Da Stankovic a Daniel Maldini: chi sono i calciatori citati nell’inchiesta sulle escort a Milano

ROMA – Con un po’ di ritardo, anche gli omissis saltano. E cominciano a spuntare sulla stampa i “nomi”, quelli dei calciatori soprattutto, rimasti impigliati nelle intercettazioni dell’inchiesta della Procura di Milano sull’agenzia di eventi Ma.De. Milano di Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, entrambi accusati di sfruttamento della prostituzione. E’ un’inchiesta pruriginosa: i clienti facoltosi, i locali, la bella vita, i soldi. E ovviamente i calciatori.

Il Giornale fa alcuni nomi: “Ci sono vecchie glorie come Dejan Stankovic – scrive il quotidiano – Figli d’arte dal luminoso avvenire come Daniel Maldini“. “Per un refuso, nell’ordinanza sono rimasti visibili i nomi di Marcus Pedersen del Torino e di Christian Volpato del Sassuolo. Nella richiesta presentata dal pm Bruna Albertini al gip Chiara Valori compare il nome di Cheickh Niasse, centrocampista del Verona”.

Ma sono più di 50 i giocatori o ex della Serie A in qualche modo richiamati dall’inchiesta. Il Corriere della Sera scrive di 70 nomi. “Una traccia – spiega Il Giornale – la si ritrova nell’elenco di parole chiave che nel decreto di perquisizione eseguito l’altro ieri viene indicato nei dettagli per sottoporre a analisi tecnica i dispositivi sequestrati. Si tratta di nomi che la Procura evidentemente non indica a caso, e che devono essere emersi nelle intercettazioni in cui le escort e i presunti protettori pianificavano gli incontri”.

E dunque: “le parole chiave Bastoni, Bellanova, Blisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Carlos Augusto sembrano riportare a giocatori che vestono o hanno vestito di recente la casacca nerazzurra. Sulla sponda opposta, evocano calciatori del Milan i nomi De Winter, Leao, Giroud e Menez“.

“A un giocatore dell’Arsenal e della Nazionale porta la parola chiave «Calafiori». A calciatori della Juventus le parole Hisen, Vlahovic e Arthur Melo, e anche – con meno univocità – «Alvaro». In direzione Atalanta le chiavi di ricerca «Scamacca» e «Ruggeri», verso la Lazio – oltre a Maldini – Nuno Tavares”.

“Impossibile per ora sapere se e quali di loro abbiano effettivamente ceduto alle proposte dei due piazzisti di ragazze”, conclude Il Giornale.