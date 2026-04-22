L’oroscopo di mercoledì 22 aprile 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Hai tolto tempo al lavoro per risolvere una situazione privata, qualcuno non è stato bene o tu stesso hai dovuto superare un problema. Tensioni, pensieri per un’importante figura di casa.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Recupero psicofisico, ora le idee sono più chiare e sarà possibile anche ridiscutere un accordo o un contratto. Per fortuna non sei di cattivo umore, le tue scelte sono vincenti, sei amato.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Giornata ottima per gli innamorati, puoi vivere una forte attrazione, anche all’improvviso. Contatti fortunati. Aiuta il sonno con tisane naturali.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Si parla di accordi in vista delle prossime settimane. La situazione è attiva, favorevole, qualcosa è cambiato, come se improvvisamente ci fosse stata un’importante illuminazione!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Tanti segnali annunciano che è in atto un rinnovamento che richiede rinuncia e distacco da situazioni che non ti interessano più, stai iniziando una fase di grande revisione.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Potrai risolvere questioni complesse. Contratti e accordi possibili, in amore c’è chi perderà la testa per te!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Nell’ambito del lavoro qualcuno si è trovato persone contro che reputava amiche. Dedica tempo alla cura del corpo: è importante e lo sai.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Sei una persona forte. Nuovi incontri molto emozionanti: anche se ti piacciono le avventure puoi farti avanti, ti senti meglio, sei positivo.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Disturbato l’andamento delle questioni pratiche ma non certo per colpa tua; ti sembra di fare tutto da solo, molti fanno finta di niente alle tue richieste perché sfruttano la tua benevolenza.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Giornata interessante, buone le situazioni legate al lavoro. In amore datti da fare. Può arrivare una bella notizia.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Ora devi capire come stanno le cose sul lavoro, ora navighi a vista. Se nella tua testa ci sono due persone è il caso di fare una scelta definitiva.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Cambiamenti radicali e importanti; sono in vista delle trasformazioni che da una parte possono interessarti, dall’altra preoccuparti. Nuove sperimentazioni di lavoro utili ma non definitive, ti senti solo a combattere.