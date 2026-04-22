mercoledì 22 Aprile 2026

L’oroscopo di mercoledì 22 aprile 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 22-4-2026 ore 8:00Ultimo aggiornamento: 22-4-2026 ore 8:00

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Hai tolto tempo al lavoro per risolvere una situazione privata, qualcuno non è stato bene o tu stesso hai dovuto superare un problema. Tensioni, pensieri per un’importante figura di casa.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Recupero psicofisico, ora le idee sono più chiare e sarà possibile anche ridiscutere un accordo o un contratto. Per fortuna non sei di cattivo umore, le tue scelte sono vincenti, sei amato.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata ottima per gli innamorati, puoi vivere una forte attrazione, anche all’improvviso. Contatti fortunati. Aiuta il sonno con tisane naturali.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Si parla di accordi in vista delle prossime settimane. La situazione è attiva, favorevole, qualcosa è cambiato, come se improvvisamente ci fosse stata un’importante illuminazione!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Tanti segnali annunciano che è in atto un rinnovamento che richiede rinuncia e distacco da situazioni che non ti interessano più, stai iniziando una fase di grande revisione.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Potrai risolvere questioni complesse. Contratti e accordi possibili, in amore c’è chi perderà la testa per te!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Nell’ambito del lavoro qualcuno si è trovato persone contro che reputava amiche. Dedica tempo alla cura del corpo: è importante e lo sai.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sei una persona forte. Nuovi incontri molto emozionanti: anche se ti piacciono le avventure puoi farti avanti, ti senti meglio, sei positivo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Disturbato l’andamento delle questioni pratiche ma non certo per colpa tua; ti sembra di fare tutto da solo, molti fanno finta di niente alle tue richieste perché sfruttano la tua benevolenza.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata interessante, buone le situazioni legate al lavoro. In amore datti da fare. Può arrivare una bella notizia.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Ora devi capire come stanno le cose sul lavoro, ora navighi a vista. Se nella tua testa ci sono due persone è il caso di fare una scelta definitiva.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Cambiamenti radicali e importanti; sono in vista delle trasformazioni che da una parte possono interessarti, dall’altra preoccuparti. Nuove sperimentazioni di lavoro utili ma non definitive, ti senti solo a combattere.

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