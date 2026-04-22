LIVE | Tregua e blocco, il nuovo schema-Trump senza scadenze: “Se riapriamo lo Stretto non ci sarà mai un accordo”

ROMA – E’ il 54esimo giorno di guerra in Medio Oriente, e la vera notizia è che stavolta Donald Trump non ha dettato le sue solite scadenze a geometria variabile, declinate con l’unità di misura delle “due settimane”: ha sancito una tregua indefinita con l’Iran, senza che l’Iran l’abbia chiesta. Resta il blocco statunitense alla navigazione nello Stretto di Hormuz, ormai l’unica vera arma negoziale in mano al presidente americano (accusato da tutti gli analisti occidentali, e da Macron, di parlare troppo). Il quale nel frattempo su Truth continua a scrivere tutto e il contrario di tutto. Questi i principali aggiornamenti:

7:00 – TRUMP: “L’IRAN STA COLLASSANDO FINANZIARIAMENTE”

“L’Iran sta collassando finanziariamente! Vogliono che lo Stretto di Hormuz venga riaperto immediatamente, sono a corto di soldi! Perdono 500 milioni di dollari al giorno. Militari e polizia si lamentano di non essere pagati. SOS!!!”. Sempre Trump su Truth.

6:30 – TRUMP HA RIMESSO MANO A TRUTH

Trump ha rimesso mano a Truth: “L’Iran non vuole che lo Stretto di Hormuz venga chiuso, lo vuole aperto per poter guadagnare 500 milioni di dollari al giorno (che è quindi la cifra che perde se rimane chiuso!). Dicono di volerlo chiuso solo perché io l’ho completamente BLOCCATO (CHIUSO!), quindi vogliono semplicemente “salvare la faccia”. Quattro giorni fa alcune persone mi hanno avvicinato dicendo: “Signore, l’Iran vuole aprire lo Stretto, immediatamente”. Ma se lo facciamo, non ci potrà mai essere un accordo con l’Iran, a meno che non facciamo saltare in aria il resto del loro Paese, compresi i loro leader!”