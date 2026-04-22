mercoledì 22 Aprile 2026

Meteo, le previsioni di mercoledì 22 aprile 2026

Che tempo farà oggi

Data pubblicazione: 22-4-2026 ore 7:22Ultimo aggiornamento: 22-4-2026 ore 7:22

da ilMeteo.it

NORD

Sulle nostre regioni la pressione inizia lentamente ad aumentare. La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile con piogge e locali temporali sul Piemonte occidentale. Sul resto delle regioni il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso. I venti si dispongono dai quadranti nordorientali, mari generalmente mossi. Temperature stazionarie.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione inizia ad aumentare e il tempo si stabilizza su alcuni settori. La giornata trascorrerà con un tempo instabile su Lazio, Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni il tempo sarà parzialmente soleggiato, ovvero con un cielo irregolarmente nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti nordorientali, i mari risulteranno mosso l’Adriatico, poco mossi i restanti bacini.

SUD e SICILIA

La pressione è ancora bassa sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto su Basilicata e Puglia dove ci saranno delle precipitazioni sparse. Nubi irregolari sulla Calabria e cielo prevalentemente sereno sulla Sicilia. Venti deboli per gran parte dai settori nordorientali, mari: Adriatico e Ionio mossi, calmo il Tirreno.

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