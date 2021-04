Brazil drops four positions in press freedom ranking and stays in red zone

By João Marcelo

SAO PAULO – Brazil fell 4 positions in the World Ranking of Press Freedom, published annually by the NGO reporters without borders. The country appears in 111th place in the 2021 edition of the list, released this Tuesday, the 20th.

The entity separates the situation of each into five colors related to the level of press freedom, which are white, very good; yellow, good; orange, problematic; red, hard and black, very serious.

For the first time in 20 years, the country left the orange zone and entered the red zone of the survey, in which the situation for the work of the press is considered more difficult. The report analyzes that one of the reasons for limiting press freedom in Brazil is a “scenario of excessive concentration of media ownership, which undermines the quality of pluralism and the diversity of the media horizon”.

The ranking presentation text describes the environment for journalists’ work as toxic since President Jair Bolsonaro came to power in 2019. In that year, the country had already dropped two positions in the ranking. “Insults, stigmatization and orchestration of public humiliations to journalists have become the trademark of the president, his family and his entourage,” the text states.

For the organization, the attacks became more intense with the coronavirus pandemic and claimed that the president disseminates false information and accuses the press of being responsible for the “chaos in the country“.

According to the NGO, the exercise of journalism is partially or totally limited in more than 130 countries, at a time when the health crisis adds obstacles to the coverage of the news.

The countries in which there is more freedom of the press, according to the survey, are from Scandinavia. Norway appears in 1st place, position it occupies since 2017. Finland is in 2nd, followed by Sweden and Denmark. The worst ranked countries are Eritrea, North Korea, Turkmenistan, China and Djibouti.

GIORNALISMO. LIBERTÀ STAMPA, DOPO 20 ANNI BRASILE IN ‘ZONA ROSSA’

Di João Marcelo

SAN PAOLO – Il Brasile ha perso quattro posizioni nel ranking mondiale sulla libertà di stampa pubblicato ogni anno dalla ong Reporters sans Frontiers. Il Paese sudamericano appare al 111esimo posto nell’edizione 2021 divulgata in settimana.

L’organizzazione classifica la situazione dei vari Paesi servendosi di un’indicazione a colori relativa a cinque diversi livelli nella libertà di stampa: bianca equivale a “molto buona“; gialla a “buona“; arancione a “problematica“; rossa a “difficile“; nera a “molto grave“.

Per la prima volta negli ultimi 20 anni il Brasile è passato dall’occupare la zona arancione a stare in quella rossa della classifica. Stando a quanto afferma il report, una delle due ragione alla base di questo peggioramento è “uno scenario di eccessiva concentrazione nella proprietà dei media”. Un elemento, questo, secondo la ong, che “mina la qualità del pluralismo e la diversità degli orizzonti mediatici”.

Il comunicato che presenta il ranking descrive un ambiente di lavoro per i giornalisti brasiliani “tossico” da quando il presidente Jair Bolsonaro ha assunto l’incarico, nel 2019. Quell’anno, il Paese aveva già perso due posizioni nella classifica. “Insulti, stigmatizzazioni e l’organizzazione di umiliazioni pubbliche per i giornalisti sono diventati un ‘marchio registrato’ del presidente, della sua famiglia e dei personaggi a lui più vicini” si legge nel testo.

Secondo la ong, gli attacchi sono diventati più intensi con l’inizio della pandemia di Covid-19. Reporters sans frontiers denuncia inoltre che Bolsonaro ha diffuso notizie false e ha accusato la stampa di essere la responsabile del “caos nel Paese”.

La ong mostra nella sua classifica che la libertà del lavoro giornalistico è parzialmente o totalmente limitata in più di 130 Paesi, in una fase in cui la crisi sanitaria sta accrescendo gli ostacoli alla copertura delle notizie.

I Paesi dove si registra la maggior libertà di stampa, secondo il ranking, si trovano in Scandinavia. La Norvegia è infatti al primo posto, una posizione che occupa dal 2017. La Finlandia è seconda, seguita prima dalla Svezia e poi dalla Danimarca. I Paesi dove si riscontra il peggior livello di libertà di stampa sarebbero Eritrea, Corea del Nord, Turkmenistan, Cina e Gibuti.

BRASIL CAI QUATRO POSIÇÕES EM RANKING DE LIBERDADE DE IMPRENSA E FICA EM ZONA VERMELHA

Por: João Marcelo

SAO PAULO – O Brasil caiu 4 posições no Ranking Mundial de Liberdade de Imprensa, publicado anualmente pela ONG Repórteres sem Fronteiras. O país aparece no 111º lugar na edição 2021 da lista, divulgada nesta terça-feira, dia 20.

A entidade separa a situação de cada em cinco cores relativas ao nível de liberdade de imprensa, que são branca, muito boa; amarela, boa; laranja, problemática; vermelha, difícil e preta, muito grave.

Pela 1ª vez em 20 anos, o país saiu da zona laranja e entrou na zona vermelha do levantamento, na qual a situação para o trabalho da imprensa é considerada mais difícil. O relatório analisa que um dos motivos para a limitação à liberdade de imprensa no Brasil é um “cenário de concentração excessiva da propriedade de meios de comunicação, o que prejudica a qualidade do pluralismo e da diversidade do horizonte midiático”.

O texto de apresentação do ranking descreve o ambiente para o trabalho dos jornalistas como tóxico desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder, em 2019. Naquele ano, o país já havia caído duas posições no ranking. “Insultos, estigmatização e orquestração de humilhações públicas de jornalistas se tornaram a marca registrada do presidente, sua família e sua comitiva”, afirma o texto.

Para a organização, os ataques ficaram mais intensos com a pandemia de coronavírus e afirmaram que o presidente dissemina informações falsas e acusa a imprensa de ser a responsável pelo “caos no país”.

De acordo com a ONG, o exercício do jornalismo está parcialmente ou totalmente limitado em mais de 130 países, num momento em que a crise sanitária acrescenta obstáculos à cobertura do noticiário.

Os países em que há mais liberdade de imprensa, segundo o levantamento, são da Escandinávia. A Noruega aparece em 1º lugar, posição que ocupa desde 2017. A Finlândia está em 2º, seguida de Suécia e Dinamarca. Os países com a pior classificação são Eritreia, Coreia do Norte, Turcomenistão, China e Djibuti.