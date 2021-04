Ecomafie, incontro al Galilei di Catania con esperti del settore

CATANIA – ‘Misure di contrasto ai reati ambientali’ è il titolo dell’incontro a distanza che ha visto produttivi i ragazzi di terza e quarta del liceo ‘Galileo Galilei’ di Catania che hanno posto numerose domande ai relatori dell’evento organizzato dall’associazione nazionale antimafia Alfredo Agosta. Relatori dell’appuntamento in cui si è discusso di ecoreati ed ecomafia sono stati il procuratore aggiunto della Repubblica di Catania Agata Santonocito; l’avvocato Antonella Arena, esperta in diritto civile e diritto dell’ambiente e gestione del territorio; Giuseppe Agosta, associazione Alfredo Agosta; Gabriella Chisari, dirigente scolastico del liceo ‘Galileo Galilei’ e Daniela Murabito, referente legalità dell’istituto.

L’incontro ha avuto inizio con l’intervento di Giuseppe Agosta, che durante una breve introduzione ha illustrato il ruolo che ricopre l’associazione nazionale antimafia a livello nazionale, spiegando agli studenti i quattro osservatori di cui si occupa: criminalità organizzata, malfunzionamento e correttezza della pubblica amministrazione, reati ambientali e violenza di genere. Diverse le tematiche trattate dai relatori che hanno preso parte all’incontro; il procuratore Agata Santonocito e l’avvocato Antonella Arena hanno parlato di ecomafia, dei reati inerenti e di tutti i rami ad essa annessi tra cui lo smaltimento dei rifiuti, il settore degli scavi archeologici, la zoomafia e il malfunzionamento degli impianti di depurazione.



Grande partecipazione da parte degli studenti con la presenza delle classi di terzo e quarto anno del liceo ‘Galileo Galilei’, che hanno mostrato grande interesse alla tematica soprattutto in merito alle strategie in materia di criminalità organizzata e sull’evoluzione dell’ecomafia durante il lockdown. Soddisfatta per l’esito dell’incontro anche la professoressa Daniela Murabito che ha coordinato l’incontro: “Le domande dei ragazzi sono durate quasi un’ora e c’è stato un intervento molto attivo da parte di tutti. È importante avvicinare i ragazzi alla tematica e soprattutto a tutte le misure di contrasto alla criminalità organizzata con rilevanza ambientale”.