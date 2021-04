Tg Cultura, edizione del 22 aprile 2021

– IL 26 APRILE IN ZONA GIALLA RIAPRONO TEATRI, CINEMA E MUSEI

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che stabilisce le regole per le riaperture dei luoghi della cultura e dello spettacolo. Dal 26 aprile nelle zone gialle riapriranno i musei, anche nei fine settimana su prenotazione, i teatri, le sale da concerto, i cinema e i live-club. Per tutti i luoghi di spettacolo la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50% di quella autorizzata fino al massimo di 1.000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi.

– AGLI UFFIZI 2.000 MQ IN PIÙ, E SPUNTANO AFFRESCHI PERDUTI

Le Gallerie degli Uffizi aumentano di duemila metri quadrati la loro superficie visitabile grazie ai lavori di recupero e restauro dell’ala di Ponente, la più vicina a Ponte Vecchio. Gli interventi hanno regalato al Museo anche una sorpresa: in una sala sono infatti riaffiorati due affreschi del Seicento. Il primo raffigura il granduca Cosimo II da giovane con le allegorie di Firenze e Siena ed è da attribuire all’ambito del pittore Bernardino Poccetti. In un’altra sala, invece, sono state scoperte pitture del Settecento sulle pareti e sulla volta del soffitto. “In questi ultimi cinque anni è stato fatto un enorme progresso nel recupero degli spazi”, ha detto il direttore Eike Schmidt.

– IL MANN INDIVIDUA COLORE SULLE STATUE DELLE TERME DI CARACALLA

La ricerca scientifica internazionale e le meraviglie della Collezione Farnese del Museo Archeologico di Napoli: parte la collaborazione tra il Mann e la società di servizi Flyover Zone per la digitalizzazione in 3D di ventitré sculture provenienti dalle Terme di Caracalla. Le opere saranno restaurate virtualmente per poi entrare a far parte di un tour disponibile su smartphone e Vr goggles. Nelle ricostruzioni saranno ‘riposizionate’ le tracce di colore che connotavano le statue antiche, con un focus sull’Ercole Farnese e sulla Minerva, su cui attraverso il progetto ‘Mann in Colours’ sono stati individuati alcuni pigmenti di diverse tonalità di rosso.

– LA LUCE DEL PANTHEON PER IL NATALE DI ROMA IN UN VIDEO DEL MIC

Roma festeggia il suo 2.774esimo compleanno e al Pantheon torna come ogni anno l’effetto speciale più antico della storia. Come mostra un video in timelapse realizzato dal ministero della Cultura, ogni 21 aprile, a mezzogiorno, il sole entra infatti nell’oculus del Pantheon con un’inclinazione tale da creare un fascio di luce che centra perfettamente il portale d’ingresso. A quell’ora esatta, l’Imperatore varcava la soglia del tempio affinché tutta la sua figura fosse immersa nella luce.