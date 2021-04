Motori, la Vespa compie 75 anni e raggiunge i 19 milioni di esemplari prodotti

ROMA – La Vespa compie 75 anni. Era il 23 aprile del 1946 quando la prima motocicletta venne assemblata nello stabilimento di Pontedera, dove viene tuttora prodotta. E insieme ai tre quarti di secolo di vita, Vespa celebra anche il traguardo dei 19 milioni di esemplari prodotti. Numeri che l’hanno resa molto di più di un semplice mezzo di trasporto: l’iconica due ruote, commercializzata in 83 Paesi in tutti i continenti, è diventata uno dei simboli dell’Italia nel mondo.

A contribuire alla celebrità globale della Vespa fu il film del 1953 Vacanze romane, in cui i protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn andavano in giro a bordo del mezzo per le vie della Capitale. Da quel momento, l’ascesa del marchio è stata costante: a metà degli anni 2000 la produzione annua era intorno alle 50mila unità, cifra raddoppiata nel 2007 e quadruplicata dal 2018. Attualmente la Vespa è prodotta in tre stabilimenti: Pontedera, la cui produzione è destinata all’Europa, all’America e a tutti i mercati occidentali; Vinh Phuc, in Vietnam, che serve il mercato locale e i paesi del Far East e in India, a Baramati, l’ultimo sito produttivo aperto nel 2012, dal quale escono le Vespa per il mercato indiano e del Nepal.

La serie speciale creata per celebrare i 75 anni

Per il suo 75esimo compleanno Vespa si presenta in una serie speciale Vespa 75th, disponibile per Vespa Primavera (nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc) e per Vespa GTS (nelle cilindrate 125 e 300 cc), limitatamente al 2021. La scocca di Vespa 75th si colora dell’inedito metallizzato Giallo 75th che, studiato espressamente per questa serie, reinterpreta in chiave contemporanea cromie in auge negli anni Quaranta. Sulle fiancate e sul parafango anteriore compare il numero 75 in una tonalità più accentuata, a creare un elegante tono su tono, come anche nella vista frontale dove la tradizionale “cravatta” è rifinita in tinta opaca giallo pirite.