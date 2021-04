Giornata mondiale della Terra, in tv il documentario della Bbc “Earth – Un giorno straordinario”

ROMA – Nel giorno in cui si celebra per il 51esimo anno l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra, la Rai inserisce nel suo palinsesto televisivo ‘Earth – Un giorno straordinario’. Dopo Earth – La Nostra Terra, la film BBC Earth Films realizza un altro spettacolare film documentario che andrà in onda su Rai Premium (canale 25) giovedì 22 aprile alle 21.20. Diretto da Richard Dale e Peter Webberun, ‘Earth – Un giorno straordinario’ è un viaggio alla scoperta di continenti, oceani, ghiacciai. Luoghi incontaminati popolati dai protagonisti delle tante storie che si intrecciano nel racconto che segue il percorso del sole dalle montagne più alte alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane. Lo spettatore viene catapultato su un pianeta a dir poco affascinante, la Terra, e ad accompagnarlo in un viaggio che dura dall’alba al tramonto – un singolo, indimenticabile giorno – è la voce di Diego Abatantuono.