Sea-Watch: nave con 106 migranti respinta in Libia, morti una donna e un bambino

ROMA – “Ennesima tragedia del Mediterraneo: un’imbarcazione con a bordo 106 persone è rimasta in attesa di soccorsi per tutto il giorno, 104 di loro sono stati respinti ieri dalla cosiddetta guardia costiera libica verso i centri di detenzione. Un bambino e una donna sono morti“. Così riferisce in un tweet la ong Sea-Watch, citando anche le parole di Safa Msehli, portavoce dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per le Migrazioni (Oim), che ha denunciato: “I muri di silenzio dell’Europa diventano sempre più alti”.

