ROMA – Il Paese Interiore è il docufilm realizzato da Luca Calvetta e Massimiliano Curcio, due ragazzi che si

sono interrogati su quanti volti e quali colori abitano il nostro Paese Interiore. In una terra reale e

metafisica insieme, una regione che si disvela soltanto a chi sa decifrarne i codici segreti, Il Paese

Interirore mostra la Calabria come una mappa del futuro di ogni luogo dove ci si interroga sul confine

tra l’andarsene e il tornare, tra la bellezza e il dolore. Il Paese interiore è un viaggio dentro ciascuno,

oltre ogni provenienza.

Luca Calvetta: “Questo film è la storia di ciascuno e la memoria di tutti. Il film nasce come un viaggio

poetico nell’animo della regione più misteriosa d’Italia. Una Calabria inattesa e metafisica, un

pellegrinaggio tra borghi abbandonati e antiche tradizioni, tra la bellezza e le sofferenze di una terra

inquieta, attraverso l’opera dell’antropologo Vito Teti.”

“Prende forma poi come un viaggio a ritroso, dalla notte all’alba, da un luogo reale ad uno spazio

interiore. È un monologo per immagini e parole, interpretato da Ascanio Celestini” racconta

Massimiliano Curcio.

Il Paese Interiore è nato all’improvviso, dalla pura passione di due amici e grazie alla generosa

collaborazione di tante persone. È stato realizzato a costo zero, senza alcuna società di produzione

alle spalle e con pochi strumenti. Non è la tecnica ad animarlo, è l’auspicio di strappare all’oblio i volti,

i paesaggi, le sapienze che qui sono raccolti. Il desiderio di salvare la bellezza, oltre ogni stereotipo,

perché la bellezza è di tutti così come la ricerca di se stessi. Per questo, dicono gli autori, “questo film

sia di chiunque voglia accoglierlo. Che sia di tutti”.