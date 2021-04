Dopo le maxi meduse la micro alga. E il golfo di Trieste diventa arancione

TRIESTE – Dopo l’invasione di meduse, che in parte è ancora presente, il golfo di Trieste si tinge di arancione. Un fenomeno che in questi giorni è visibile soprattutto lungo la costa. Tutta colpa della Noctiluca scintillans, una microalga che di notte diventa luminescente. Una fioritura che viene considerata un fenomeno raro e che si è diffusa rapidamente in tutto il golfo, monitorata dai ricercatori.

E continua, anche se in forma minore rispetto al boom della scorsa settimana, la presenza delle Rhizostoma pulmo, le maxi meduse che stanno segnando ormai da giorni una concentrazione particolare, più evidente sempre lungo la costa, dove gli animali vengono spinti dalle correnti.