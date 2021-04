Giornata mondiale della Terra, Pollica ‘casa di formazione’ dei giovani ambientalisti del futuro

POLLICA (SA) – “La Dieta mediterranea non solo fa bene agli esseri umani ma ci consente, con il nostro regime alimentare, di non pesare troppo sul nostro pianeta. Anzi, il nostro pianeta trova beneficio dall’utilizzo da parte degli esseri umani dello stile di vita mediterraneo”. Stefano Pisani, sindaco di Pollica (Salerno), il comune che ospita ‘Food for Earth Day’, una maratona digitale di 24 ore sulla sostenibilità organizzata da Future Food Institute e Fao che si svolge oggi in oltre 30 Paesi del mondo in occasione della Giornata della Terra, racconta alla Dire l’impegno delle comunità che, in un mondo globalizzato, preservano ancora lo stile di vita mediterraneo.



“Pollica, insieme al Future Food Institute, vuole mettere in correlazione – spiega Pisani – persone, istituzioni, cittadini di tutto il mondo che hanno voglia di dare una mano alla Terra. A Pollica lo facciamo spesso, a cominciare dal nostro stile di vita. Ci troviamo nella capitale della Dieta mediterranea, una comunità emblematica per l’Italia del riconoscimento Unesco. La Dieta mediterranea, questo ormai lo sanno tutti, è uno stile di vita estremamente sostenibile a cominciare da quello che mettiamo nel piatto. Insieme al Future Food Institute abbiamo deciso di andare oltre, di trasportare lo stile di vita della dieta mediterranea, dall’antica Grecia dove nasce, nel futuro”.

La Dieta mediterranea ha bisogno di “essere conosciuta in modo approfondito all’estero – osserva il primo cittadino – soprattutto perché molti confondono la Dieta mediterranea come un regime alimentare e non la conoscono nella sua interezza, non conoscono quegli elementi culturali e sociali che legano il nostro Paese allo stile di vita mediterraneo. La Giornata della Terra è un ottimo momento per far conoscere all’estero il vero stile di vita italiano, lo stare insieme, la convivialità, il cibo buono, le produzioni di eccellenza”. Altro elemento fondamentale è il rispetto della “stagionalità e della territorialità delle produzioni. Non si può produrre tutto ovunque, è necessario – dice Pisani – rispettare le caratteristiche dei territori perché sono un elemento che arricchisce i prodotti stessi. Noi crediamo molto nella globalizzazione, ma crediamo nell’azione locale, il cosiddetto ‘glocal’, che unisce globale e locale”.



L’obiettivo per il futuro è che la Dieta mediterranea “frutto del sacrificio delle popolazioni del Sud dell’Italia e del Mediterraneo, poi diventato una eccellenza, torni ad essere – sottolinea il sindaco di Pollica – una scelta orientata a preservare il futuro della terra grazie ad abitudini che qui abbiamo conservato come la parsimonia nell’utilizzo delle risorse”.

ROVERSI (FUTURE FOOD INSTITUTE): “CURA DEL PIANETA PARTE DA CIBO

“La Decade of Action delle Nazioni Unite parla di dieci anni, il tempo che ci separa dall’agenda 2030, che dovranno essere veramente gli anni del cambiamento. Oggi è essenziale”. Sara Roversi, presidente e fondatrice del Future Food Institute, anticipa alla Dire i temi che vengono discussi oggi, Giornata mondiale della Terra, in occasione della seconda edizione del Food for Earth Day.

“La nostra maratona – sottolinea Roversi – è partita stamattina all’alba dall’Australia, abbiamo esplorato l’Asia e arriveremo nel Mediterraneo, in Europa, in Africa, nelle Americhe. Finiremo a notte fonda e cercheremo di apprendere il più possibile dalle esperienze, dalle ricerche e dalle storie di chi si occupa della salvaguardia del pianeta e cura direttamente il pianeta. Questo pianeta è unico, è bellissimo, va preservato, le risorse stanno esaurendosi. Oggi è un giorno fondamentale per ricordarlo a tutti”. La maratona promossa dal Future Food Institute si occupa soprattutto di cibo e promuove pratiche sui sistemi alimentari più sostenibili.

“Il cibo – dice la presidente dell’istituto – tocca tutti, dai bambini agli anziani, in ogni pare del mondo. Tutti sanno parlare il linguaggio del cibo e, quindi, capire come produciamo il cibo, come lo distribuiamo e come lo condividiamo è il punto di partenza per prenderci cura del pianeta”. Di questo si occupa l’istituto che collabora con la Fao per formare le nuove generazioni ma anche chi oggi all’interno delle imprese o nelle istituzioni.

“Tutti – aggiunge Roversi – parliamo di transizione ecologica e dobbiamo supportarla, spingerla, aiutarla, partendo dall’educazione, portando in giro per il mondo programmi formativi, accompagnando i nostri alunni nell’implementare progetti per le comunità”. Temi al centro della 24 ore digitale che coinvolge giovani attivisti, scienziati, premi Nobel, chef, agricoltori, startup, giornalisti, giovani leader, policymakers, ma anche figure istituzionali di tutto il mondo, dal direttore generale della Fao QU Dongyu al ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio.

La ‘casa italiana’ del Food for Earth Day è Pollica, piccolo comune della provincia di Salerno, cuore del Cilento e capitale della Dieta mediterranea patrimonio Unesco. “Il nostro istituto è nato otto anni fa, ha sedi nella Silicon Valley, a San Francisco, Tokyo e Shanghai, connette gli innovatori di tutto il mondo, è proiettato al futuro, ma – aggiunge la fondatrice del Future Food Institute – non dimentica i 2.500 anni di storia che abbiamo alle spalle. Qui a Pollica, scoprendo il Cilento ci siamo riconnessi con le nostre origini, scoprendo che c’era qualcuno che 2.500 anni fa già parlava di elementi essenziali, quegli elementi che oggi troviamo nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile o negli stili di vita più famosi del mondo, come la Dieta mediterranea, patrimonio dell’umanità. Pollica per noi è un paese simbolo, questa comunità ha fatto dell’ecologia uno stile di vita. Siamo, inoltre, nel parco del Cilento, uno dei parchi che ancora oggi protegge il maggior numero di biodiversità in tutta Europa. È un’area a rischio desertificazione che ha bisogno di sostenere quella piccola agricoltura fondamentale per proteggere le biodiversità”. Pollica è anche la ‘casa di formazione’ dei Climate Shapers, i giovani ambientalisti del futuro. “Chi viene qui – ricorda Roversi – poi diffonde nel mondo conoscenze che magari noi diamo per scontate. Chi viene qui per fare formazione diventa ambasciatore di un intero sistema culturale, di uno stile di vita prima che di uno stile alimentare, in tutto il mondo”.