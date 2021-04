Perez: “La Superlega esiste. Juventus e Milan sono ancora dentro”

ROMA – “La Superlega esiste. È in stand-by. Juventus e Milan non se ne sono andate. Siamo tutti insieme, e il Barcellona sta riflettendo”. Lo ha dichiarato Florentino Perez, presidente del Real Madrid, intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘El Larguero’ di Cadena Ser. In merito agli attacchi ricevuti da parte di Uefa e Fifa, Perez ha spiegato: “Non ho mai visto tanta aggressività, era qualcosa di orchestrato. Ci ha sorpreso tutti. Quando abbiamo dato la notizia abbiamo chiesto di vedere il presidente della Uefa e quello della Fifa. Non ci hanno risposto. In 20 anni non ho mai visto questa aggressività. Minacce, insulti, come se avessimo ucciso il calcio”.

