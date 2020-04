VIDEO | Tg3: ‘Una gambizzazione a Napoli, Palermo o Reggio Calabria non fa notizia’, Falcomatà: “Chiedano scusa”

REGGIO CALABRIA – “Ho dovuto riascoltarlo tre volte per essere certo che non fosse uno scherzo: ‘a Napoli, Palermo o Reggio Calabria una gambizzazione non farebbe nemmeno notizia. Ad Ostia sì’. Non riuscivo a credere alle mie orecchie”. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha commentato sulla propria pagina Facebook un servizio andato in onda ieri sera sul Tg3 della Rai. “Nell’edizione di ieri un giornalista del Tg3 ha pensato di iniziare così un servizio sul ferimento di un parente degli Spada di Ostia – ha aggiunto il primo cittadino – un paragone schifoso e del tutto fuori luogo. A Reggio Calabria, quindi, un grave fatto di sangue non dovrebbe fare notizia? Come fossimo tutti un branco di trogloditi violenti e sanguinari”.

“Noi non dobbiamo perdere la capacità di indignarci, anche di fronte a queste narrazioni stereotipate su palcoscenici nazionali. Le parole sono importanti – ha affermato Falcomatà – vanno pesate a dovere. E se il fango ferisce, il pregiudizio uccide”.

“Ci chiedano scusa – ha concluso il sindaco di Reggio Calabria – noi la criminalità continueremo a combatterla ogni giorno, con orgoglio, per liberare la nostra terra dai tentacoli asfissianti della ‘ndrangheta e dalla violenza. Quanto alle offese in Tv, si cambia canale”.

LEGGI ANCHE: Confiscato il patrimonio del clan Spada di Ostia: valore di oltre 18 milioni