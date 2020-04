Tg Cinema, edizione del 22 aprile 2020

TAORMINA FILM FEST RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

Il 66esimo ‘Taormina Film Fest’ è stato rinviato. Inizialmente in programma dal 28 giugno al 4 luglio, la kermesse è stata posticipata a data da destinarsi alla luce degli sviluppi dell’emergenza Covid-19 e dei delicati equilibri sanitari su scala globale. ”In ottemperanza allo stato di emergenza già proclamato dal Consiglio dei ministri, non intendiamo incentivare assembramenti di pubblico e presenze internazionali”, ha dichiarato il general manager Lino Chiechio. A ribadire le sue parole è Manlio Messina, assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo. “Appare poco prudente favorire la concentrazione di pubblico e presenze in spazi come il Teatro Antico, senza avere chiare le misure sanitarie di protezione da porre in essere”, ha dichiarato Messina.

DAVID DI DONATELLO, CONFERMATA CERIMONIA PREVISTA PER L’8 MAGGIO

La 65esima edizione dei Premi David di Donatello è stata confermata per il prossimo 8 maggio. Lo ha comunicato Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. L’evento sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai1 e sarà condotto da Carlo Conti. Tra i film più nominati ci sono ‘Il traditore’ di Marco Bellocchio con 18 candidature, ‘Il primo re’ di Matteo Rovere e ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone entrambi con 15 candidature. Infine, ‘Martin Eden’ di Pietro Marcello con 11 candidature.

‘D.N.A.’, IL DEBUTTO ALLA REGIA DI LILLO E GREG ARRIVA ON DEMAND

Con il perdurare della chiusura dei cinema a causa dell’emergenza Covid-19, dal 30 aprile ‘D.N.A. (Decisamente Non Adatti)’ arriva

sulle principali piattaforme on demand, distribuito da Vision Distribution. Il film, che segna il debutto alla regia di Lillo e Greg, racconta la storia di due ex-compagni di scuola elementare, molto diversi tra loro, che si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. i due risulteranno ‘decisamente non adatti’ a queste nuove vite. Nel cast, oltre al duo comico, anche Anna Foglietta.

‘TORNARE A VINCERE’ ARRIVA IL 23 APRILE IN DIGITALE

La Warner Bros. Pictures si prepara per il debutto di ‘Tornare a vincere’, pubblicando sul suo canale YouTube i primi dieci minuti del film di Gavin O’Connor con protagonista il premio Oscar Ben Affleck. Dal 23 aprile la pellicola è disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale. La storia racconta di Jack Cunningham, interpretato da Affleck. Il protagonista aveva una vita piena di promesse, fino a quando l’alcol non è diventato la sua miglior cura al dolore. A salvarlo dai demoni che lo hanno portato vicino alla rovina potrebbe essere la squadra di pallacanestro che inizia ad allenare.