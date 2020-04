Earth Day, Let’s do it Italy lancia la campagna ‘Digital Cleanup’ per la pulizia dei dati online

NAPOLI – In occasione della 50esima Giornata della Terra, in programma oggi 22 aprile, Let’s do It! Italy lancia Digital Cleanup, la pulizia dei nostri dati online che contribuiscono per il 3% alle emissioni di gas serra.

Rinviate tutte le iniziative già programmate per celebrare l’Earth Day, l’associazione ambientalista propone così una riflessione sull’impronta di carbonio, che incide sull’inquinamento pro capite, connessa ai rifiuti digitali.

“Partecipare alla campagna è semplice”, sostengono i promotori che spiegano: “Pulisci i dati e cancella dal tuo smartphone e dal tuo pc le app ed i programmi che non utilizzi. Cancella lo spam e le mail vecchie che non ti servono”.



Questo il link alla campagna:

https://www.letsdoititaly.org/digital-cleanup/

