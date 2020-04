Coronavirus, De Micheli: “Riapertura sarà uniforme su scala nazionale”

ROMA – “La riapertura sara’ uniforme su scala nazionale. Le regole saranno uguali per tutta Italia. Ma se rileviamo che in aree di una regione aumentano i contagi, la reazione dovra’ essere territoriale”. Lo dice Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, a ‘Circo massimo’ su Radio capital. “Sui mezzi pubblici applicheremo il protocollo che abbiamo firmato a meta’ marzo- spiega-, che prevede distanziamento, mascherine, liquidi per igienizzarsi, e un riempimento non al 100%. Il 90% delle prescrizioni che troverete nei documenti le avevamo gia’ date alle imprese di trasporto, e con loro e i sindacati avevamo firmato un protocollo che e’ stato utilizzato. Il 10% delle procedure sono nuove, e riguardano le stazioni”. Per la ministra “non e’ immaginabile che possa aumentare il numero di bus e metropolitane improvvisamente, sono strumenti che vanno ordinati e costruiti, ma aumenteranno le frequenze. Per evitare gli orari di punta, pero’, vanno modificati gli orari di lavoro”.

DE MICHELI: “SENZA CONDIZIONALITÀ PRENDEREI 37 MLD DEL MES”

“Senza condizionalita’, prenderei i 37 mld del Mes. Ieri tutti i gruppi, a parte credo la Lega, hanno ricordato che senza condizionalita’ quei soldi dobbiamo prenderli”.