Coronavirus, Iss: “Covid e animali da compagnia: ecco come comportarsi”

ROMA – “Gli animali da compagnia possono essere potenzialmente esposti al virus SARS-CoV-2 in ambito domestico e contrarre l’infezione attraverso il contatto con persone infette. Ciononostante, allo stato attuale, non esistono evidenze che gli animali da compagnia svolgano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo di SARS-CoV-2. Anzi, il rapporto con gli animali e’ importante per il nostro benessere in questo periodo di forzato isolamento”. Lo scrive in una nota l’Istituto Superiore della Sanita’ in base all’ultimo rapporto tecnico “animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa sapere, come comportarsi” .

Tuttavia, si legge nella nota, “per proteggerli e’ necessario adottare precauzioni per un accudimento sicuro, soprattutto se si e’ contagiati. L’ultimo rapporto tecnico dell’ISS, realizzato dal Gruppo Sanita’ Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, fa il punto sugli studi piu’ recenti relativi alla suscettibilita’ di alcune specie animali e offre indicazioni su come migliorare le conoscenze per la gestione degli animali da compagnia nell’attuale contesto epidemico.

Ecco il link dell’ultimo rapporto tecnico: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+16_2 020+animali+%281%29.pdf/151c05b1-7f1e-4419-e929-57684b1931a1?t=158 7543467422