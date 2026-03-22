domenica 22 Marzo 2026

Le Hawaii distrutte delle inondazioni. Jason Momoa costretto ad evacuare la sua casa

Una forte tempesta ha provocato le peggiori inondazioni che l'isola abbia visto in oltre 20 anni

di Serena TropeaData pubblicazione: 22-3-2026 ore 21:12Ultimo aggiornamento: 22-3-2026 ore 21:13

ROMA – L’attore Jason Momoa ha dovuto lasciare la sua abitazione sull’isola di O‘ahu, nelle Hawaii, insieme alla sua famiglia e alla fidanzata Adria Arjona per mettersi in salvo dopo che una forte tempesta che ha provocato le peggiori inondazioni che l’isola abbia visto in oltre 20 anni. Le condizioni meteorologiche sono estreme sull’isola.

Momoa ha condiviso sui social un aggiornamento sulla difficile situazione, raccontando che la corrente elettrica è stata interrotta e che le autorità hanno ordinato evacuazioni di massa mentre le forti piogge e i corsi d’acqua in piena mettevano a rischio la stabilità della diga di Wahiawa. “Per ora siamo al sicuro, ma molte persone non lo sono. Le condizioni sulla North Shore sono terribili”, ha detto l’attore, come riporta il New York Post, invitando chi lo segue a rimanere al sicuro e mostrando immagini dell’alluvione.

Le inondazioni sono tra le più gravi degli ultimi vent’anni nelle Hawaii e hanno portato all’emergenza e all’evacuazione di migliaia di residenti, con danni diffusi a case, strade e veicoli. Momoa ha sospeso anche un evento musicale programmato dal suo gruppo musicale per via dell’emergenza. L’attore, nato ad Honolulu, ha anche sottolineato l’impatto sulle comunità locali, soprattutto su famiglie e persone vulnerabili, esortando alla solidarietà in un momento di crisi.

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