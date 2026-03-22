MotoGp, in Brasile è ancora super Bezzecchi: doppietta Aprilia

ROMA – E’ ancora ‘SuperBez’: due su due. Dopo il successo nella prima in Thailandia, Marco Bezzecchi ha trionfato anche nella gara di MotoGp in Brasile prendendosi anche la testa della classifica generale. Il pilota dell’Aprilia ha dominato la corsa e messo in fila il compagno di squadra Jorge Martin e un ottimo Fabio Di Giannantonio (Vr46 Racing), terzo. Ai piedi del podio il campione del mondo in carica Marc Marquez con la Ducati. Scivolata e ritiro per Pecco Bagnaia (Ducati).

La gara, che doveva essere di 31 giri, è stata ridotta a 23 a causa di problemi di degrado dell’asfalto. Sabato l’inizio della Sprint era stato invece ritardato di oltre un’ora per una buca che si era aperta e che aveva richiesto un intervento straordinario di manutenzione per essere chiusa.

Si torna in pista il 27-29 marzo negli Stati Uniti.

La classifica Piloti (prime posizioni): Marco Bezzecchi 56 punti; Jorge Martin 45; Pedro Acosta 42.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Aprilia 64 punti; Ducati 47; Ktm 42.