domenica 22 Marzo 2026

Referendum, irregolarità ai seggi: “Esponenti di Fratelli di Italia indirizzano al voto”

Dirigenti di Sinistra Italiana si sono rivolti alla Prefettura di Milano per chiedere "un intervento immediato per far cessare le iniziative illegittime e irregolari di diversi esponenti del Sì"

Data pubblicazione: 22-3-2026 ore 19:18Ultimo aggiornamento: 22-3-2026 ore 19:21

ROMA – Questa mattina, dirigenti di Sinistra Italiana si sono rivolti alla Prefettura di Milano per chiedere “un intervento immediato per far cessare le iniziative illegittime e irregolari di diversi esponenti del Sì all’interno e all’esterno dei seggi elettorali di alcuni comuni della città metropolitana di Milano”.

“Si tratta di casi di infrazione alle norme in materia di svolgimento delle operazioni di voto in diversi Comuni del milanese. Ci sono arrivate segnalazioni da Quarto Oggiaro, Cassano d’Adda, Rozzano, Opera, Cinisello Balsamo, Pregnana Milanese, Pero, Settimo Milanese, Cornaredo e dal seggio di via Mattei a Milano. In taluni casi esponenti di Fratelli di Italia si sono presentati ai seggi con il simbolo del Sì in grande evidenza, una modalità non consentita dalle norme; in altri invece, sempre esponenti di FdI, facevano opera di convincimento nei confronti di elettori all’esterno dei seggi, attività anche questa non permessa”, prosegue la nota.

Anche sui social numerose le segnalazioni e non solo nel milanese, ma anche in altre Regioni.

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di Redazione

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