domenica 22 Marzo 2026

Esplosione a Piana del Sole, la testimonianza di un residente: “Abbiamo sentito un tuono e un detrito è volato dentro la cucina”

Cristian risiede nella zona di Piana del Sole a circa 50 metri dal luogo dove oggi sono esplose tre palazzine per una probabile fuga di gas

di Serena TropeaData pubblicazione: 22-3-2026 ore 17:53Ultimo aggiornamento: 22-3-2026 ore 17:53

ROMA – “Stavamo seduti a vedere la televisione, avevamo la finestra chiusa, poi si è sentito questo tuono e questo pezzo è montato sopra al tavolo”. È concitato il racconto di Cristian che risiede nella zona di Piana del Sole, nel quadrante sud di Roma, a circa 50 metri dal luogo dove oggi sono esplose tre palazzine per una probabile fuga di gas. Il video sui social è stato condiviso da Marco Palma, vice presidente del Consiglio Municipale Roma XI.

“Siamo usciti fuori perchè pensavamo che era la mia caldaia , invece ho visto una grande nuvola bianca. Siamo usciti con il mio fratello e con mia cognata e siamo corsi verso la palazzina perché già si vedeva praticamente tutte le macerie che stavano per terra”.

Due persone risultano gravemente ferite: si tratta dei proprietari dell’abitazione da cui sarebbe partita la deflagrazione. Entrambi, come ha confermato anche il sindaco Roberto Gualtieri, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie anche altre persone rimaste intrappolate. Le verifiche successive hanno escluso la presenza di ulteriori residenti coinvolti.

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