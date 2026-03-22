Esplosione a Piana del Sole, la testimonianza di un residente: “Abbiamo sentito un tuono e un detrito è volato dentro la cucina”

ROMA – “Stavamo seduti a vedere la televisione, avevamo la finestra chiusa, poi si è sentito questo tuono e questo pezzo è montato sopra al tavolo”. È concitato il racconto di Cristian che risiede nella zona di Piana del Sole, nel quadrante sud di Roma, a circa 50 metri dal luogo dove oggi sono esplose tre palazzine per una probabile fuga di gas. Il video sui social è stato condiviso da Marco Palma, vice presidente del Consiglio Municipale Roma XI.

“Siamo usciti fuori perchè pensavamo che era la mia caldaia , invece ho visto una grande nuvola bianca. Siamo usciti con il mio fratello e con mia cognata e siamo corsi verso la palazzina perché già si vedeva praticamente tutte le macerie che stavano per terra”.

Due persone risultano gravemente ferite: si tratta dei proprietari dell’abitazione da cui sarebbe partita la deflagrazione. Entrambi, come ha confermato anche il sindaco Roberto Gualtieri, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie anche altre persone rimaste intrappolate. Le verifiche successive hanno escluso la presenza di ulteriori residenti coinvolti.