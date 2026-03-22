Referendum sulla Giustizia, seggi aperti: 51 milioni di italiani al voto. La scheda elettorale

ROMA – Seggi aperti in tutta Italia per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Gli elettori sono chiamati a esprimersi sul testo di revisione relativo all’ordinamento giurisdizionale e all’istituzione della Corte disciplinare.

Si vota oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio delle schede.

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Secondo i dati del Viminale, sono 51.424.729 gli aventi diritto al voto, di cui 5.477.619 residenti all’estero.

COME SI VOTA

La scheda è di colore verde e contiene il quesito sulla riforma costituzionale approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025. Gli elettori devono esprimere la propria scelta tracciando una croce sul “Sì” o sul “No”.

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

NESSUN QUORUM

Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto il quorum: l’esito dipenderà quindi esclusivamente dal numero dei voti validamente espressi.

AFFLUENZA E RISULTATI

I dati sull’affluenza saranno diffusi nel corso della giornata alle ore 12, 19 e 23 di oggi e alle 15 di domani, alla chiusura definitiva dei seggi. I risultati saranno consultabili online attraverso i portali ufficiali, tra cui Eligendo e RaiNews.